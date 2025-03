Đề nghị xử phạt người đàn ông đánh vợ con dã man trong bữa cơm

Ngày 28.3, thông tin từ Công an xã Hậu Thành (H.Yên Thành Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị Chủ tịch UBND H.Yên Thành ra quyết định xử phạt hành chính người đàn ông hành hung vợ con về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.



Cơ quan công an xác định ông N.T.H (ngụ xã Hậu Thành) đã có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, nhưng chưa đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông H. hành hung con gái ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Công an xã Hậu Thành cũng cho biết, căn cứ mức độ vi phạm của ông H., công an xã sẽ đề nghị Chủ tịch UBND H.Yên Thành xử phạt 6,5 triệu đồng. Theo điểm a khoản 5 điều 7 Nghị định 144/2021, người có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 5 - 8 triệu đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 24.3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh ông H. cầm gậy quật mạnh vào người con gái đang ngồi bên mâm cơm trước thềm nhà. Vợ ông H. đang bế con nhỏ chạy đến can ngăn liền bị ông H. đánh tới tấp vào đầu. Con gái nhỏ của vợ chồng ông H. đến can ngăn cũng bị ông H. dùng chân đạp ngã.

Ông H. tại cơ quan công an ẢNH: C.A

Công an xã Hậu Thành sau đó đã triệu tập ông H. đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông H. khai do say rượu và không kiểm soát được hành vi, nên đã bạo hành vợ con.



Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã làm việc với những người liên quan và đưa vợ con ông H. đến cơ sở y tế để thăm khám. Tuy nhiên, người vợ đã từ chối giám định sức khỏe.