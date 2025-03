Những dự án 'bất động' ở Nghệ An

Khu du lịch trên giấy

Khu đất ở bắc bán đảo Lan Châu rộng gần 9,5 ha được đánh giá là "khu đất vàng" của TX.Cửa Lò (nay đã sáp nhập vào TP.Vinh) vì vị trí đắc địa, được nhiều nhà đầu tư "dòm ngó". Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu đất này thuộc Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế Đông Nam (tỉnh Nghệ An) quản lý.

Năm 2016, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu cho chủ đầu tư là Công ty CP Golden City. Cùng thời điểm, BQL Khu Kinh tế Đông Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án và sau đó không lâu, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Dự án khu resort ở bắc bán đảo Lan Châu, Cửa Lò quây tôn từ nhiều năm qua ẢNH: K.HOAN

Mục tiêu của dự án nhằm hình thành một khu nghỉ dưỡng du lịch, kết hợp với hạ tầng đồng bộ, tạo cảnh quan môi trường phong phú, thân thiện với môi trường. Dự án cũng được kỳ vọng góp phần cung cấp các dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng cho du khách để phát triển kinh tế, xã hội của Nghệ An.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, dự án này được phân thành 4 khối chức năng chính: các cụm nhà bungalow ven biển (84 căn biệt thự có diện tích từ 80 - 180 m2, chiều cao 2 - 3 tầng), cụm biệt thự nghỉ dưỡng, khối khách sạn, khối dịch vụ du lịch, khối thể thao và công trình hạ tầng kỹ thuật... Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 1.171 tỉ đồng.

Ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2019, sau đó được UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh thời điểm hoàn thành là năm 2022. Thế nhưng đến nay, dự án vẫn chỉ là bãi đất được quây tôn xung quanh.

Ông Hoàng Minh Chính, Phó chủ tịch UBND P.Nghi Thủy, cho biết trước đây khu đất này có 21 ki ốt của người dân kinh doanh hải sản. Do vị trí thuận lợi nên vào mùa du lịch Cửa Lò, các ki ốt này kinh doanh rất hiệu quả do nhiều du khách đến đây mua hải sản mang về. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng dự án khu du lịch, phường đã nhiều lần vận động để giải tỏa 21 ki ốt này. Sau khi giải tỏa, các hộ dân phải đi nơi khác tìm địa điểm kinh doanh.

"Dự án treo quá lâu, người dân thấy khu đất vàng bỏ hoang lãng phí nên đã nhiều lần phản ánh trong cuộc cuộc tiếp xúc cử tri. Kêu nhiều, doanh nghiệp chỉ cho đổ vài xe đất rồi lại bỏ đó", ông Chính nói.

Ngày 24.6.2022, UBND TX.Cửa Lò có văn bản gửi Sở KH-ĐT tỉnh Nghệ An, kiến nghị đưa dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu vào kế hoạch kiểm tra năm 2022. Tháng 3.2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra dự án. Một lãnh đạo BQL Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, dự án đang được rà soát, nếu doanh nghiệp không thực hiện sẽ kiến nghị thu hồi.

Những dự án bất động… đậy

Tại ngã tư đường Phan Bội Châu và Mai Hắc Đế (TP.Vinh) có khu đất rộng 11.200 m2 cũng được đánh giá là khu "đất vàng" vì lợi thế giao thông.

Năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp do Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại (BMC) làm chủ đầu tư. Dự án được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho TP.Vinh. Thế nhưng, đến nay, đây vẫn chỉ là bãi đất trống bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, xung quanh được quây tôn.

Dự án này bị đình trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng và năng lực tài chính của chủ đầu tư.

Dự án khu đô thị, nhà ở ở P.Trung Đô, TP.Vinh đang bỏ hoang gần 2 ha đất ẢNH: K.HOAN

Một lãnh đạo P.Quán Bàu cho biết, dự án treo quá lâu, trở thành nơi người dân lén lút đổ trộm rác thải. Hàng năm, phường tốn kinh phí để thuê dọn rác. Dự án bỏ hoang gây lãng phí đất đai, chính quyền địa phương đã kiến nghị thu hồi để giao cho nhà đầu tư khác có năng lực nhưng dự án vẫn bất động.

Tương tự, tại P.Trung Đô (TP.Vinh), khu đất rộng gần 2 ha nằm ở vị trí đắc địa cũng đang bị bỏ hoang, quây tôn từ nhiều năm qua. Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất này thuộc sở hữu của Công ty CP dệt may Trung Đô, được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2006. Mục đích sử dụng là đất sản xuất kinh doanh, có thời hạn đến năm 2046.

Ngày 19.12.2017, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở tại khu đất này cho Công ty CP dệt may Trung Đô. Dự án đã được phê duyệt gồm: khu nhà ở liền kề, biệt thự (66 lô) diện tích xây dựng hơn 10.419 m2, đường giao thông, đất cây xanh, nhà văn hóa. Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong vòng 36 tháng. Thế nhưng, đến nay, đã 8 năm trôi qua, dự án vẫn bất động, chỉ là bãi đất trống bỏ hoang, gây ô nhiễm môi trường.

Ông Trần Quảng Đại, Chủ tịch UBND P.Trung Đô, cho biết phường đã nhiều lần kiến nghị tỉnh cần xử lý dứt điểm dự án này, thu hồi đất để quản lý và sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên. Được biết, doanh nghiệp này đã quyết định chấm dứt hoạt động của dự án, tuy nhiên khu đất vẫn chưa được xử lý để giao cho nhà đầu tư mới.

Mới đây, trả lời kiến nghị của người dân về các dự án "quây tôn", chậm tiến độ, UBND tỉnh Nghệ An cho biết từ năm 2012 đến nay, công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ được các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hàng năm.

Tại TP.Vinh, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 256 dự án, trong đó đã chấm dứt hoạt động đối với 56 dự án, cho phép gia hạn 126 dự án, tiếp tục thực hiện theo tiến độ đối với 28 dự án. Để xử lý các dự án treo này, các đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh xử lý.