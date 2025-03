Cấp bách thu hồi đất công để xây trường học: 'Đất vàng' hoang phế

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, Q.Bình Tân còn khá nhiều khu đất công đang bỏ trống hoặc không sử dụng hết diện tích. Đáng chú ý là 3 khu đất ở P.An Lạc, gồm: nhà đất số 558 Kinh Dương Vương của Trung tâm Phát triển quỹ đất; nhà đất số 352 Kinh Dương Vương của Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV; nhà đất số 574 Kinh Dương Vương của Công ty CP chế tạo máy Sinco. Dù vị trí đắc địa, mặt tiền đường nhưng bên trong cỏ mọc um tùm, chỉ có một vài nhà xưởng trống hoác, bên ngoài luôn cửa đóng then cài.

UBND Q.6, TP.HCM đề xuất thu hồi khu đất 127 An Dương Vương giao về quận xây dựng trường học ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong khi đó, 2 nhà đất khác ở P.An Lạc A (507 Kinh Dương Vương của Công ty Sài Gòn kỹ nghệ nông cơ; 529 An Dương Vương của Tổng công ty công nghiệp - in bao bì Liksin) cũng sử dụng không hiệu quả.

5 khu đất trên được UBND Q.Bình Tân nhiều lần kiến nghị thu hồi để xây dựng trường học. Dù lãnh đạo TP.HCM đồng ý chủ trương và giao các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc nhưng tiến độ xử lý còn khá chậm.

Cũng trên đường An Dương Vương thuộc địa bàn Q.6, một số khu đất có diện tích lớn, sử dụng không hết công năng, như: số 127 An Dương Vương rộng gần 15.400 m2; số 826 An Dương Vương gần 16.100 m2.

Theo tìm hiểu, khu đất 127 An Dương Vương được Sở TN-MT cho Công ty TNHH bất động sản Thành Ngân thuê đất ngắn hạn hằng năm. Hiện trạng khu đất phần lớn để trống, một phần làm bãi đậu ô tô. Tương tự, khu đất 826 An Dương Vương cho Công ty TNHH bình khí đốt Hong Vina thuê 20 năm kể từ tháng 3.1993, hiện cũng để trống.

Khu đất 826 An Dương Vương gần 16.100 mét vuông bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Hai địa chỉ kể trên nằm trong 8 khu đất có tổng diện tích hơn 93.000 m2 được UBND Q.6 kiến nghị giao cho quận làm trường học, công viên. Ông Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch UBND Q.6, cho biết qua kiểm tra hiện trạng, địa phương nhận thấy một số khu đất đã hết thời hạn thuê đất, đang để trống, gây lãng phí rất lớn. Đặc biệt, khu đất để trống có nhiều nguy cơ dẫn đến tình trạng rác phát sinh, gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, dẫn đến các tệ nạn xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ở khu vực ngoại thành, nhiều năm qua, UBND Q.12 liên tục đề xuất thu hồi hơn chục khu đất rộng hàng chục ngàn mét vuông hiện bỏ trống, không sử dụng để xây trường học. Có thể kể đến khu đất rộng hơn 15.600 m2 thuộc P.Trung Mỹ Tây của Công ty CP xây dựng - tư vấn Sài Gòn; nhà xưởng rộng gần 16.000 m2 thuộc P.Tân Chánh Hiệp của Tổng công ty lương thực Miền Nam; khu đất 18.400 m2 thuộc P.Tân Thới Nhất do Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Tân Châu quản lý... Rộng nhất là khu đất hơn 80.000 m2 thuộc P.Hiệp Thành do Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP.HCM quản lý.

UBND Q.12 cho biết sau khi đề xuất thu hồi đất xây trường học, Sở TN-MT đề nghị quận báo cáo Sở KH-ĐT (nay là Sở Tài chính) để bố trí vốn đầu tư công, lập, phê duyệt dự án đầu tư và tổ chức thu hồi đất.

Khu đất 826 An Dương Vương (Q.6, TP.HCM) cho Công ty TNHH bình khí đốt Hong Vina thuê 20 năm kể từ tháng 3.1993, hiện để trống ẢNH: SỸ ĐÔNG

571 MẶT BẰNG BỎ TRỐNG, ÍT SỬ DỤNG

Trả lời PV Thanh Niên, Sở Tài chính TP.HCM cho biết hiện nay có sự thay đổi lớn về tổng số lượng nhà đất công trên địa bàn thành phố sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 03 quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà đất là tài sản công. Nghị định có hiệu lực từ 1.1.2025, điều chỉnh một số nội dung về đối tượng áp dụng, hình thức sắp xếp, xử lý so với quy định trước đây.

Hiện các sở, ngành, quận, huyện đang rà soát, xác định chính xác số lượng tài sản công là nhà đất do TP.HCM đang quản lý, sử dụng, bao gồm cả các trường hợp chưa sử dụng hiệu quả. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính sẽ tham mưu hướng xử lý đối với nhà đất chưa xử lý hiệu quả, nếu đáp ứng yêu cầu quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng phù hợp thì có thể đầu tư trường học, bệnh viện, công viên như kiến nghị của các quận, huyện. Song song đó, Sở Tài chính cũng sẽ tham mưu đấu giá cho thuê đối với nhà đất không sử dụng vào mục đích để ở.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Phó giám đốc Sở Tài chính, cho biết việc rà soát mặt bằng lãng phí đang được ưu tiên bởi theo đánh giá của Bộ Tài chính, TP.HCM là địa phương có số lượng lớn mặt bằng, nhà đất. Qua khảo sát bước đầu, Sở Tài chính xác định có 571 mặt bằng không sử dụng hoặc ít sử dụng, dẫn đến lãng phí, nằm rải đều ở các quận huyện và các công ty dịch vụ công ích. Ông Thảo cho biết các nhà đất này khác với 578 khu đất trống mà Sở TN-MT báo cáo, trừ một số mặt bằng do Trung tâm Phát triển quỹ đất đang tạm quản lý có thể trùng lặp.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT, cũng cho biết sở đang rà soát quỹ đất trên toàn thành phố theo chỉ đạo của UBND TP.HCM. Trước đề xuất của các quận về thu hồi đất công không hiệu quả để xây dựng trường học, ông Thắng cho rằng vị trí khu đất phải phù hợp quy hoạch và có dự án được phê duyệt.

Theo tìm hiểu, sau khi nhận được văn bản đề xuất của UBND Q.6 về việc giao 8 khu đất công để xây trường học, công viên thì Sở GD-ĐT và Sở QH-KT (nay là Sở Xây dựng) đều thống nhất chủ trương xây dựng mới trường học tại các khu đất nêu trên để đảm bảo chỗ học tập cho con em trên địa bàn.

Ưu tiên làm trường học, công trình phúc lợi Cuối tháng 2.2025, UBND TP.HCM ban hành Chỉ thị 03 về việc tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn. UBND TP yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được cấp thẩm quyền giao quản lý tài sản công (đặc biệt là nhà, đất) có trách nhiệm bảo đảm sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiêu chuẩn. Đồng thời, chủ động rà soát lại toàn bộ tài sản công, trụ sở làm việc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích để xử lý. Lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị thu hồi các tài sản sử dụng sai mục đích, không đúng công năng, lãng phí, không hiệu quả để sắp xếp lại, xử lý phù hợp. Trong đó, ưu tiên bố trí trụ sở cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu hoặc giao quận, huyện đầu tư xây dựng trường học, công trình phúc lợi công cộng...