Điều tra vụ người đàn ông đánh vợ con dã man trong bữa cơm

Ngày 25.3, thông tin từ UBND xã Hậu Thành (H.Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông dùng gậy hành hung dã man vợ con trong bữa cơm, khiến dư luận phẫn nộ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video do camera an ninh của gia đình ghi lại hình ảnh người đàn ông hành hung dã man các con và hành hung cả người vợ khi vợ can ngăn.

Người đàn ông đánh vợ con dã man trong bữa cơm ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Theo đó, người đàn ông sử dụng cây gậy đánh liên tiếp vào bé gái đang ngồi trước mâm cơm ở thềm nhà.

Lúc này, người phụ nữ đang bế con nhỏ ở gần đó chạy lại can ngăn, liền bị người đàn ông này hành hung bằng tay và gậy. Hai bé gái đến can ngăn cũng bị người đàn ông đẩy ngã, dẫm đạp lên người cháu bé vừa ngã xuống.

Một lãnh đạo xã Hậu Thành cho biết, sự việc xảy ra tại xã này. Người đàn ông trong đoạn video là anh N.V.H. (36 tuổi, ngụ tại địa phương) và những người bị hành hung là vợ con của anh này.

Sau khi nhận thông tin, Công an xã Hậu Thành đã mời người này đến trụ sở làm việc. Bước đầu, anh này khai nhận do say rượu, không làm chủ được hành vi nên đã bạo hành vợ con.

Cơ quan chức năng đã đưa vợ và các con anh H. đến cơ sở y tế thăm khám, kiểm tra vết thương.

Vợ chồng anh H. có 4 người con, trong đó con út chưa đầy 1 tuổi. Vụ việc xảy ra ngày 23.3 nhưng vợ ông H. không trình báo, tố cáo hành vi của chồng đến cơ quan chức năng.

Ngày 24.3, người thân của gia đình quá bức xúc nên đăng tải đoạn video này lên mạng xã hội.