Đánh hội đồng nữ sinh lớp 7 rồi tung clip lên mạng xã hội

Trưa 11.3, một lãnh đạo UBND xã Xuân Thịnh (TX.Sông Cầu, Phú Yên) cho biết các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nhóm thiếu nữ đánh hội đồng nữ sinh lớp 7 rồi quay clip, phát tán lên mạng xã hội.

Theo báo cáo ban đầu về vụ việc, cách đây khoảng 1 tháng, N.T.L.N (16 tuổi, ở xã Xuân Cảnh, TX.Sông Cầu) sang xã Xuân Thịnh chơi rồi quen biết, kết bạn với P.T.T.C (13 tuổi, học sinh Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, xã Xuân Thịnh). Ngày 6.3, C. nhắn tin qua mạng xã hội Facebook hỏi mượn váy của N. để mặc đi dự sinh nhật nhưng N. không cho nên đã lời qua tiếng lại rồi nảy sinh mâu thuẫn.

Ngày 9.3, N. chở theo 2 người bạn sang xã Xuân Thịnh thì gặp C. cùng bạn là T. đang đi bộ. Cả nhóm của N. kéo C. cùng T. lên xe máy, chở đến khu vực gần điểm Trường tiểu học Hòa Hiệp rồi đánh C. và dùng điện thoại quay clip.

Sau khi đánh hội đồng C., thấy có người đi qua nên nhóm của N. kéo C. và T. lên xe chở đến địa điểm khác, tiếp tục đánh hội đồng.

Ngày 10.3, đoạn clip cả nhóm đánh C. bị tán phát tán rầm rộ trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ.

Tối 10.3, Công an xã Xuân Thịnh đã làm việc với bị hại và những người liên quan vụ đánh hội đồng nữ sinh lớp 7 nói trên để xử lý, làm rõ vụ việc.