19 người hỗn chiến vì mâu thuẫn của 2 thiếu nữ trên mạng xã hội

Ngày 20.2, tin từ Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 bị can Võ Văn Chí Đạt; Trần Ngọc Mẫn (cùng 18 tuổi, ở TX.Bình Minh) và Trần Minh Quốc (18 tuổi, ở H.Bình Tân, Vĩnh Long) cùng về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là 3 bị can liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 1 người suýt chết vì mâu thuẫn xảy ra trên mạng xã hội giữa 2 cô gái.

Bị can Trần Minh Quốc tại cơ quan công an Ảnh: Nam Long

Theo kết quả điều tra, T.T.N.D. (nữ, 16 tuổi) và N.T.K.T. (nữ, 17 tuổi, cùng ở TX.Bình Minh) xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội, nên ngày 5.7.2024, D. và T. hẹn nhau ra quán cà phê trên địa bàn TX.Bình Minh để nói chuyện và hẹn đánh nhau tại công viên thuộc khóm 2, P.Cái Vồn, TX.Bình Minh.

Đến khoảng 16 giờ 20 ngày 6.7.2024, nhóm của T. gồm 4 người, nhóm của D. gồm 15 người (đều trong độ tuổi thanh thiếu niên) hẹn gặp nhau tại công viên.

Bị can Trần Ngọc Mẫn tại cơ quan công an Ảnh: Nam Long

Sau khi lời qua tiếng lại, những người này dùng dao tự chế xông hỗn chiến, hậu quả làm Ngô Minh Trường (18 tuổi, ở H.Long Hồ, Vĩnh Long), trong nhóm đi cùng T., bị thương nguy kịch và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Long thì Ngô Minh Trường bị thương tích với tỷ lệ 26%.

Bị can Võ Văn Chí Đạt tại cơ quan công an Ảnh: Nam Long

Vụ hỗn chiến đang được Cơ quan CSĐT Công an TX.Bình Minh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.