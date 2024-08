Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên mang mã tấu, dao đi 'hỗn chiến'

Khoảng 1 giờ 20 ngày 30.8, Công an xã Mỹ Thuận (H.Bình Tân, Vĩnh Long) phối hợp tổ bảo vệ an ninh, trật tự các ấp tổ chức tuần tra kiểm soát. Khi đến địa phận ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận, tổ công tác phát hiện nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy từ hướng xã Thuận An, TX.Bình Minh (Vĩnh Long) đến xã Mỹ Thuận có biểu hiện chuẩn bị "hỗn chiến", nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Nhóm thanh thiếu niên cùng hung khí NAM LONG

Khi thấy công an, nhóm thanh thiếu niên chia ra nhiều hướng, bỏ chạy. Tổ công tác kịp thời khống chế, bắt giữ 5 người (4 nam, 1 nữ, từ 14 - 16 tuổi, ngụ tại các huyện Tam Bình, Bình Tân và TX.Bình Minh). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 4 dao tự chế (trong đó có 3 dao cán dài giống dao phóng lợn), 1 cây đinh ba và 1 xe máy.

Số hung khí nguy hiểm được công an thu giữ NAM LONG

Bước đầu, nhóm này khai nhận mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Vụ việc đang được Công an xã Mỹ Thuận tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.