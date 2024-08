Vĩnh Long: Tuyên án 8 bị cáo về tội giết người

Chiều 14.8, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 bị cáo về tội giết người, gồm: Đào Chí Linh (23 tuổi), Trương Quốc An (19 tuổi, em ruột Linh), Ca Hoàng Bảo Anh, Nguyễn Thành Phát, Nguyễn Thanh Phong (cùng 21 tuổi), Nguyễn Gia Vĩ (20 tuổi) Trịnh Quốc Khánh (25 tuổi) và Nguyễn Hải Đăng (17 tuổi, tất cả cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long).

8 bị cáo tại tòa NAM LONG

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 6.4.2023, chị B.T nhờ bạn trai là An đến xã Tân Thành (H.Bình Tân, Vĩnh Long) giải quyết mâu thuẫn giữa mình và chị M.T.

Sau đó, An rủ thêm Phát. Trong lúc đi, An và Phát xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Thạnh. Khoảng 19 giờ cùng ngày, An điện thoại kêu Bảo Anh mang dao qua nhà Phát và Bảo Anh rủ Phong đi cùng.

Tiếp đó, An điện thoại kêu Đăng đem 2 con dao đến nhà Phát. Phát chuẩn bị 1 con dao phóng lợn, Vĩ mang theo cây dao tự chế và gọi Khánh đi cùng.

Khoảng 1 giờ sau, biết Thạnh đang ở đầu đường tỉnh 908, Linh cùng cả nhóm mang hung khí đi tìm. Khi gặp Thạnh, Linh cùng cả nhóm rượt chém.

Toàn cảnh phiên tòa NAM LONG

Thạnh bị Linh chém té ngã xuống đường, bất tỉnh. Lúc này, Linh, Vĩ, Bảo Anh, An chạy đến cùng chém nhiều nhát vào vùng đầu, bụng, chân, tay Thạnh.

Phát cầm dao phóng lợn chạy tới định đâm Thạnh thì nghe có người la lên "có công an tới", nên Phát, Vĩ, Linh, An, Bảo Anh cầm dao chạy ra chỗ Khánh, Đăng, Phong đang đậu xe chờ sẵn, rời khỏi hiện trường.

Thạnh được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật tích của Thạnh là 18%.

Trong quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. HĐXX tuyên phạt Đào Chí Linh 12 năm tù; Nguyễn Gia Vĩ và Ca Hoàng Bảo Anh mỗi bị cáo 9 năm tù; Trương Quốc An và Trịnh Quốc Khánh mỗi bị cáo 7 năm tù; Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Thành Phát mỗi bị cáo 8 năm tù và Nguyễn Hải Đăng 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội giết người.