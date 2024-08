Kiên Giang: Xảy ra mâu thuẫn, đâm bạn nhậu tử vong

Ngày 14.8, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lâm Cẩm Mừng (28 tuổi, ngụ ấp Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong, H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang) 18 năm tù về tội giết người. Mừng là người đâm bạn nhậu tử vong.

Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 290 triệu đồng tiền điều trị, mai táng và tổn thất tinh thần.

Bị cáo Lâm Cẩm Mừng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14.8 BÁCH HỶ

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 ngày 10.5.2023, Lâm Cẩm Mừng và Lê Quốc Khiêm cùng 6 người khác tổ chức nhậu tại một vuông tôm của người dân ở TT.Vĩnh Thuận, H.Vĩnh Thuận. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, trong lúc nhậu, giữa Mừng và Khiêm xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, Lê Quốc Khiêm bẻ chiếc đũa, nhìn Mừng và nói "đâm thằng này". Cho rằng Khiêm sẽ đâm mình, Mừng đè Khiêm xuống đất rồi dùng dao đâm trúng bả vai trái của Khiêm 1 nhát gây thương tích. Thấy vậy, những người có mặt vào can ngăn.

Khiêm được mọi người đưa đi cấp cứu ở Trung tâm y tế H.Vĩnh Thuận, rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang điều trị nhưng tử vong do sốc mất máu cấp.

Đến ngày 12.5.2023, Mừng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 15.5.203, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mừng để điều tra.

Trước khi phạm tội đâm bạn nhậu tử vong, vào tháng 3.2018, Lâm Cẩm Mừng bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.