Nghi phạm giết bạn nhậu rồi dựng hiện trường giả

Ngày 8.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bảy (48 tuổi, ở xã Phú Hưng, H.Phú Tân, An Giang) để điều tra hành vi giết người. Bảy là nghi phạm giết bạn nhậu.

Nghi phạm Nguyễn Văn Bảy tại hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng TIẾN TẦM

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 4.8, Nguyễn Văn Bảy cùng ông P.Đ.T (49 tuổi) và Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi), Hồ Phước Thạnh (48 tuổi, cùng ở xã Phú Hưng, H.Phú Tân) tổ chức nhậu tại nhà của em ruột Bảy ở xã Phú Hưng.

Đến khoảng 1 giờ 50 ngày 5.8, trong lúc nhậu, Bảy và Thạnh xảy ra mâu thuẫn. Bảy dùng tay đánh vào mặt Thạnh. Thấy vậy, ông P.Đ.T đứng ra can ngăn, liền bị Bảy đánh ngã xuống sàn nhà. Khi Chiến can ngăn cũng bị Bảy đánh trúng vào mặt và bụng nên Chiến tức giận bỏ đi.

Chưa dừng lại, thấy ông T. nằm trên sàn nhà, Bảy đạp nhiều cái vào bụng khiến ông tử vong tại chỗ. Khi biết nạn nhân tử vong, Bảy đã tạo hiện trường giả là ông T. đi vệ sinh, do say rượu nên té ngã dẫn đến tử vong.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án TIẾN TẦM

Sau đó, Bảy ra đường rủ Chiến tiếp tục đi nhậu. Đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, cả 2 lại nhà em ruột Bảy. Về đến nơi, Bảy kêu Chiến nói ông T. đi vệ sinh té chết. Em ruột Bảy kiểm tra phát hiện ông T. đã chết nên trình báo Công an xã Phú Hưng.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và Công an H.Phú Tân tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5.8, công an xác định Bảy là người đánh ông T. tử vong rồi dựng hiện trường giả rằng ông bị té chết nên bắt giữ Bảy.

Vụ giết bạn nhậu trên đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý.