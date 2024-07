Xịt hơi cay tấn công, dùng dao giết người rồi bỏ trốn

Chiều ngày 30.7, cơ quan chức năng H.Tháp Mười (Đồng Tháp) thông tin hai nghi phạm Phạm Thanh Hùng (27 tuổi, ngụ xã Mỹ Đông) và Huỳnh Quốc Khánh (24 tuổi, ngụ xã Mỹ Quí, cùng thuộc H.Tháp Mười) đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết người. Hùng và Khánh đã dùng bình xịt hơi cay và dùng dao đâm anh N.H.A (41 tuổi, ngụ TT.Mỹ An, H.Tháp Mười) tử vong.

Huỳnh Quốc Khánh (trái) và Phạm Thanh Hùng tại cơ quan công an CTV

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 19 giờ 40 phút ngày 28.7, anh N.H.A đang cùng với 4 người bạn ở TP.Vĩnh Long đang hát karaoke tại nhà hàng P.N thuộc khóm 1, TT.Mỹ An. Sau đó, anh N.H.A nhận một cuộc điện thoại, rồi đi ra nói chuyện với Phạm Thanh Hùng và Huỳnh Quốc Khánh. Trong lúc nói chuyện, anh N.H.A bị Hùng và Khánh dùng bình xịt hơi cay tấn công và dùng dao đâm liên tục vào người. Anh N.H.A được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an H.Tháp Mười phối hợp với lực lượng trinh sát Phòng CSHS của Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành rà soát, sàng lọc truy tìm các nghi phạm gây án. Qua đó, xác định Hùng và Khánh là những người gây ra vụ án mạng nên tiến hành truy bắt Hùng và Khánh, đồng thời vận động gia đình tác động cả hai ra đầu thú. Đến khoảng 8 giờ ngày 29.7, Hùng và Khánh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Hùng và Khánh khai nhận, do có mâu thuẫn với anh N.H.A nên sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, cả hai đã lẩn trốn ở các xã trên địa bàn H.Tháp Mười và một số huyện như Tân Thạnh, Bến Lức (thuộc tỉnh Long An).

Hiện Công an H.Tháp Mười đã bàn giao Hùng và Khánh cho Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý vụ án giết người.