Giết người, cướp xe ôm rồi vứt xác nạn nhân ven đường

Ngày 30.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Thành Dư (20 tuổi, ở xã Tân Hiệp, H.Thạnh Hóa, Long An) để tiếp tục điều tra về 2 hành vi "giết người" và "cướp tài sản". Dư là bị can đã giết tài xế xe ôm, cướp xe, rồi bỏ xác nạn nhân ven đường thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa (Long An) vào tuần trước.

Bị can Lê Thành Dư tại thời điểm bị bắt CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khuya 24.7, người dân ấp Mới 2 phát hiện một người đàn ông đội mũ bảo hiểm (có logo một hãng xe ôm công nghệ) tử vong bên lề đường nên đã trình báo công an.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân là ông Đ.N.T (tài xế xe ôm, 60 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM), tử vong do bị đâm 3 nhát dao ở phía sau, vào vùng lưng và trên cổ.

Công an tiến hành truy vết, đến 10 giờ ngày 25.7, phát hiện nghi phạm là Lê Thành Dư và tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp tại một phòng trọ thuộc xã Đức Hòa Thượng, H.Đức Hòa.

Lê Thành Dư khai nhận đã thuê ông T. chở Dư từ TP.HCM xuống địa bàn H.Đức Hòa, khi ngang đoạn đường vắng thuộc ấp Mới 2, Dư ra tay sát hại ông T. và cướp xe máy của nạn nhân. Chiếc xe máy được Dư đem bán cho 1 cửa hàng kinh doanh xe ở H.Đức Hòa với giá 900.000 đồng rồi dùng tiền này mua ma túy đem về phòng trọ sử dụng.