Dựng hiện trường giả rồi đổ tội trộm tài sản

Ngày 31.7, thông tin từ Công an H.Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ dựng hiện trường giả đổ tội cho người khác trộm tài sản.



Trước đó, tối 21.7, ông Mai Văn Tính (73 tuổi, ngụ thôn Xuân Phú, xã Xuân Hưng, H.Thọ Xuân) đến Công an xã Xuân Hưng trình báo về việc gia đình ông bị mất trộm 5 chỉ vàng và 10 triệu đồng tiền mặt.

Lực lượng công an điều tra, xác minh tại hiện trường vụ việc CÔNG AN H.THỌ XUÂN

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Hưng và Công an H.Thọ Xuân vào cuộc điều tra. Khi đến hiện trường, công an phát hiện cửa phòng ngủ của gia đình ông Tính bị phá, cửa tủ nhôm để quần áo cũng bị phá hỏng.

Ông Tính và con trai là Mai Ngọc Anh (33 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên) đều khai báo với cơ quan công an, nghi ngờ chị L.T.T (27 tuổi, vợ của Mai Ngọc Anh) lấy cắp tài sản là 5 chỉ vàng và 10 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ đi khỏi nhà.

Khi làm việc với cơ quan công an, ông Mai Văn Tính và Mai Ngọc Anh cho biết chiều 21.7, Mai Ngọc Anh đi làm, còn vợ chồng ông Tính sang nhà người thân để ăn cơm. Ở nhà chỉ còn mẹ con chị L.T.T. Đến khi về nhà không thấy chị T. và con, trong khi đồ đạc bị lục tung, 5 chỉ vàng cùng 10 triệu đồng tiền mặt bị mất.

Trong quá trình điều tra, Công an H.Thọ Xuân nhận thấy lời khai của ông Tính và Mai Ngọc Anh về nguồn gốc tài sản bị mất có dấu hiệu bất thường, sai lệch nhau.

Sau thời gian điều tra, xác minh, Công an H.Thọ Xuân xác định ông Mai Văn Tính và Mai Ngọc Anh đã phối hợp với nhau tạo dựng hiện trường giả đổ tội cho chị L.T.T trộm cắp tài sản.

Làm việc với cơ quan công an, Mai Ngọc Anh thừa nhận đã bàn bạc với ông Tính tạo hiện trường giả để đổ cho chị L. tội trộm tài sản. Công an H.Thọ Xuân đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi để xử lý vi phạm đối với ông Mai Văn Tính và Mai Ngọc Anh.