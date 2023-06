Bình Thuận: Khởi tố bị can giết vợ hờ rồi dựng hiện trường giả

Ngày 3.6, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuật (42 tuổi, ngụ xã Hàm Hiệp, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) để điều tra hành vi giết người trong vụ án mạng xảy ra tại xã Hàm Hiệp.

Theo điều tra, ngày 28.2, Nguyễn Văn Thuật đến Công an xã Hàm Hiệp trình báo mình đi làm về thì thấy đóng cửa. Khi trèo cửa sổ vào nhà kiểm tra, Thuật phát hiện Lê Thị Thu Liễu (40 tuổi, người sống chung như vợ chồng với Thuật) tử vong trong phòng ngủ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thuật đã thừa nhận hành vi giết vợ hờ D.T.

Công an H.Hàm Thuận Bắc đến hiện trường và trưng cầu kỹ thuật hình sự Công an Bình Thuận khám nghiệm tử thi.

Tuy nhiên, qua đánh giá hiện trường có nhiều mảnh vỡ của ly thủy tinh cũng như các dấu vết trên tử thi, các điều tra viên, kỹ thuật hình sự nhận định nhiều khả năng đây là vụ án mạng.

Các điều tra viên đã tập trung làm rõ các nghi vấn đối với Nguyễn Văn Thuật. Sau nhiều lần vòng vo, Thuật đã nhận tội. Theo đó, chiều 27.2, tại nhà tổ chức đám giỗ, giữa Thuật và vợ hờ cãi nhau, dẫn đến đánh nhau.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng ở xã Hàm Hiệp, H.Hàm Thuận Bắc D.T

Sau khi bị chị Liễu ném ly thủy tinh vào người, Thuật dùng dây dù siết cổ nạn nhân rồi kéo lê dưới nền nhà khiến nạn nhân bất động.



Rạng sáng hôm sau (28.2), Thuật rời nhà. Đến chiều, Thuật về nhà thì thấy Liễu tử vong nên đi báo công an.

Sau nhiều tháng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành dựng lại hiện trường và ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam bị can Nguyễn Văn Thuật để điều tra vụ án giết vợ hờ. Các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.