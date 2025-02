Đánh vợ sau cuộc nhậu, chồng bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 20.2, ông Lê Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận (H.Bình Tân, Vĩnh Long) cho biết, công an xã này vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.X (48 tuổi, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, H.Bình Tân, Vĩnh Long) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đánh vợ.

Ông H.T.X tại cơ quan công an ẢNH: CTV

Theo đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 28.1, sau khi nhậu, ông X. về nhà ở ấp Kinh Mới (xã Mỹ Thuận, H.Bình Tân, Vĩnh Long) thì xảy ra cự cãi chuyện tiền bạc với vợ là bà Đ.T.N.N (48 tuổi, ngụ cùng địa chỉ). Tức giận, ông X. dùng tay đánh nhiều lần vào mặt và bóp cổ bà N. dẫn đến gây thương tích ở mặt và cổ.

Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, ông X. thừa nhận toàn bộ hành vi xâm hại đến sức khỏe, tính mạng cho thành viên trong gia đình. Hành vi của ông đã vi phạm quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐCP ngày 31.12.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Do đó, Công an xã Mỹ Thuận đã tham mưu Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận đề nghị Chủ tịch UBND H.Bình Tân ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.X số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đánh đập, gây thương tích cho thành viên gia đình.