Long An: Làm rõ vụ một phụ nữ ôm con kêu cứu vì bị 'chồng hờ' bạo hành

Ngày 23.4, tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã mời ông N.P.L (ngụ P.3, TP.Tân An, Long An) đến làm rõ, do có liên quan đến đoạn clip một phụ nữ ôm con kêu cứu vì bị "chồng hờ" bạo hành.

Người đàn ông dùng chân đè đầu người nữ trong khi người này đang ôm con 1 tuổi ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đánh, giật tóc, lên gối và mắng chửi một phụ nữ đang ôm con. Người bị đánh vừa bảo vệ con, vừa kêu cứu.

Theo nội dung clip, người phụ nữ bị đánh nói mình 30 tuổi, còn ông người đàn ông được cho là ông L., 35 tuổi. Cả 2 sống chung như vợ chồng khoảng 2 năm qua và có 1 con chung được 1 tuổi nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Hai người sống bằng nghề mở tiệm làm tóc, thẩm mỹ. Thời gian gần đây, ông L. hay gây sự vô cớ hoặc chọc tức. Nếu người phụ nữ này không nhịn nhục, có lời qua tiếng lại thì lập tức bị ông L. đánh và chửi mắng.

Lần này, người phụ nữ hết chịu nổi sự bạo hành của ông L. nên đăng clip nói trên lên mạng xã hội.

Ngành chức năng tỉnh Long An đang vào cuộc xác minh, làm rõ.