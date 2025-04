Long An: Phát hiện người đàn ông tử vong trên ghe bán thuốc nam

Ngày 14.4, tin từ UBND xã Hựu Thạnh (H.Đức Hòa, Long An) cho biết, thi thể người đàn ông trên chiếc ghe neo đậu ở địa bàn xã này đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về quê chôn cất.

Chiếc ghe của ông Đ.V.C được thả trôi từ kênh Chà Và ra sông Vàm Cỏ Đông

ẢNH: CTV

Trước đó, người dân ở ấp 1A, xã Hựu Thạnh đi ra bờ kênh Chà Và câu cá thì thấy chiếc ghe trọng tải hơn 1 tấn của ông Đ.V.C (59 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, H.Phú Châu, An Giang) yên ắng bất thường. Khi xuống xem xét, người này phát hiện ông C. đã tử vong liền tri hô và trình báo Công an xã Hựu Thạnh.

Tiếp nhận tin báo, công an địa phương có mặt ghi nhận hiện trường. Sau quá trình kiểm tra, không thấy có dấu hiệu bất thường về cái chết của ông C. nên cơ quan chức năng thông báo cho gia đình ông ở tỉnh An Giang đưa thi thể về quê chôn cất.

Người dân cho biết, ông C. sống một mình dưới ghe bằng nghề bán thuốc nam ở khu vực kênh Chà Và hơn 15 năm qua.

Chiều 13.4, người thân ông C. gom toàn bộ tài sản có giá trị trên ghe và đưa thi thể ông về quê ở An Giang chôn cất. Tuy chiếc ghe của ông vẫn còn sử dụng tốt nhưng người thân quyết định cắt dây cho ghe trôi tự do từ kênh Chà Và ra sông Vàm Cỏ Đông (Long An).