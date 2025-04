Xô xát tại khu vui chơi ở Long An: 1 người bị đâm xuyên tim, tử vong

Ngày 8.4, UBND xã Thuận Bình xác nhận vụ xô xát khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6.4 tại khu vui chơi giải trí ở ấp 1, xã Thuận Bình.

Theo thông tin ban đầu, hai nhóm thanh niên gồm khoảng 10 người đến từ H.Đức Huệ và khoảng 8 người thuộc xã Tân Hiệp, H.Thạnh Hóa (cùng tỉnh Long An) xảy ra mâu thuẫn trong lúc tham gia hoạt động giải trí, dẫn đến xô xát.

Hậu quả, anh Đ.H.T (26 tuổi, ở xã Tân Hiệp, H.Thạnh Hóa) bị đâm xuyên tim, tử vong tại chỗ. 3 người khác (được xác định cùng ở H.Thạnh Hóa) bị thương nặng, đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Thuận Bình phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa các nhóm thanh niên tụ tập tại khu vui chơi.

Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, triệu tập một số người để lấy lời khai cũng như để làm rõ nguyên nhân vụ xô xát khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.