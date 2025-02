Công an điều ca nô ra ngăn xô xát giữa giải đua thuyền

Ngày 5.2, ông Hoàng Minh Giám, Phó chủ tịch UBND H.Krông Ana (Đắk Lắk), cho biết đã giao công an huyện xử lý những vi phạm tại Giải đua thuyền nam truyền thống H.Krông Ana năm 2025 theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại Giải đua thuyền nam truyền thống H.Krông Ana năm 2025 diễn ra ngày 4.2 (mùng 7 âm lịch), khi đến vòng bán kết và chung kết xảy ra việc một thuyền đua phản ứng, không chấp nhận phán quyết của tổ trọng tài và điều khiển thuyền ra chặn giữa đường đua, khiến cuộc đua phải tạm dừng hơn 2 giờ đồng hồ.

Các đội đua tranh tài tại Giải đua thuyền nam truyền thống H.Krông Ana năm 2025 ẢNH: C.T.V

Lực lượng công an đã phải dùng ca nô can thiệp, áp tải thuyền phản ứng vào bờ để cuộc đua tiếp tục. Khi đội vô địch về đến đích, thuyền phản ứng đã áp sát, xảy ra hành vi xô xát giữa hai thuyền. Công an lại phải điều ca nô đến can thiệp vụ xô xát. Một số cổ động viên có thái độ phản ứng tiêu cực, thậm chí ném đá về phía thuyền đối phương…

Theo lãnh đạo UBND H.Krông Ana, cơ quan công an huyện sẽ trích xuất hình ảnh ghi lại qua các phương tiện ghi hình để làm căn cứ xem xét mức độ vi phạm, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nhằm tránh ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của giải đua truyền thống đã được địa phương tổ chức nhiều năm.

Giải đua thuyền nam truyền thống H.Krông Ana là giải đua thuyền lớn nhất ở Đắk Lắk, diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, tổ chức lần đầu vào năm 1995. Năm 2025, giải có 12 thuyền đua với 250 tay chèo đến từ hai xã Bình Hòa và Quảng Điền. Kết quả, các đội về nhất và nhì đều thuộc về xã Bình Hòa.