Phát hiện thi thể đang phân hủy trôi dạt trên biển Phú Yên

Chiều 9.4, thông tin từ Đồn biên phòng An Hải (Bộ đội biên phòng Phú Yên) cho biết, lực lượng chức năng đã đưa thi thể một người đàn ông đang trong tình trạng phân hủy trôi trên biển lên bờ.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 8.4, tàu cá đánh bắt xa bờ do ông Nguyễn Văn Em (53 tuổi, ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, H.Tuy An, Phú Yên) làm thuyền trưởng, trong lúc ra khơi đã phát hiện thi thể một người đàn ông đang trôi dạt trên biển, cách cửa biển thôn Phú Lương 6 hải lý. Sau khi phát hiện, ông Em đã báo cáo vụ việc cho lực lượng chức năng tại địa phương.

Lực lượng chức năng đưa thi thể người đàn ông đang phân hủy trên vùng biển H.Tuy An lên bờ ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG AN HẢI

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của Đồn biên phòng An Hải và Công an xã An Hòa Hải đã có mặt tại hiện trường để đưa thi thể lên bờ. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, thi thể được đưa vào bờ biển thôn Phước Đồng, xã An Hòa Hải (H.Tuy An).

Qua khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Phú Yên phát hiện trong túi quần của người đàn ông có 1 CCCD tên V.Đ.H (43 tuổi, trú tổ dân phố 14, P.Đằng Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng). Thi thể đang trong tình trạng phân hủy, khó nhận dạng, dự đoán thời gian tử vong khoảng 20 ngày.

Sau khi đưa thi thể vào bờ, UBND xã An Hòa Hải đã khâm liệm và phát thông tin, liên hệ để tìm kiếm người nhà của nạn nhân. Đến chiều 9.4, gia đình nạn nhân đã có mặt tại UBND xã An Hòa Hải để nhận diện thi thể.