Tiền Giang: Xác minh vụ bảo mẫu bạo hành bé gái gây phẫn nộ

Ngày 3.4, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Hoàng Nhân, Chủ tịch UBND xã Tân Lập 1 (H.Tân Phước, Tiền Giang), cho biết công an xã đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc một bảo mẫu bị tố bạo hành bé gái. Đoạn clip ghi lại sự việc đang lan truyền trên mạng xã hội và gây bức xúc dư luận.

Bảo mẫu cảm thấy bị bé gái phiền mình lướt điện thoại nên đánh tới tấp vào mặt bé ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo nội dung đoạn clip, một bé gái mặc áo hồng đang chơi gần một bé trai đang ngủ thì bất ngờ bị bảo mẫu liên tục dùng tay đánh mạnh vào vùng mặt và đầu. Sự việc xảy ra lúc 15 giờ 21 ngày 31.3, tại một cơ sở giữ trẻ tư nhân ở xã Tân Lập 1. Sau khi đánh bé gái, bảo mẫu tiếp tục quay lại nằm ôm gối, lướt điện thoại, mặc cho bé khóc thét.

Người đăng tải clip cho biết con của chị cũng được gửi tại đây và từng bị đánh. Clip được trích xuất từ camera giám sát tại cơ sở giữ trẻ.

Theo thông tin ban đầu, bảo mẫu trong clip là H.T.T (27 tuổi, ngụ xã Tân Lập 1), nhà gần cổng sau Khu công nghiệp Long Giang.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi bạo hành trẻ em; đồng thời mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm minh.

Xã Tân Lập 1 hiện có Khu công nghiệp Long Giang với hơn 13.000 lao động, phần lớn là người từ địa phương khác đến làm việc. Do hạ tầng giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nhiều công nhân phải gửi con tại các cơ sở giữ trẻ tư nhân, khiến vấn đề an toàn cho trẻ nhỏ trở thành mối lo ngại lớn.

Cơ quan chức năng của tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin bảo mẫu bạo hành trẻ.