Báo động tình trạng 'độ' xe đạp điện tại Tiền Giang

Chi phí "độ" xe đạp điện lên đến hàng chục triệu đồng

Thông tin từ Công an xã Thanh Bình (H.Chợ Gạo, Tiền Giang) cho biết, trong tháng 3.2025, đơn vị đã xử phạt 4 trường hợp tham gia giao thông bằng xe đạp điện đã qua "độ", chế". Người bị xử phạt do độ xe đều ở tuổi thanh thiếu niên, gồm 2 em là học sinh cấp 2 và 2 em là học sinh cấp 3.

Công an xã Thanh Bình (H.Chợ Gạo, Tiền Giang) làm việc với 2 thiếu niên "độ" xe đạp điện ẢNH: B.B

Rất dễ dàng nhận ra nhiều chi tiết không đảm bảo an toàn trên các xe đạp điện "độ". Bởi, các xe này đều thay đổi động cơ, nâng cấp pin, chỉnh sửa hệ thống truyền động, sơn lại xe, thay đổi kết cấu khung sườn, thay đổi hệ thống phanh xe...

Trao đổi với PV Thanh Niên, em N. (13 tuổi, ngụ xã Đăng Hưng Phước, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) cho biết, em phải xin tiền gia đình để trả đến 13 triệu đồng cho việc thuê độ xe, chưa tính giá trị xe ban đầu khi mua.

Trong khi đó, theo em Đ. (14 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, H.Chợ Gạo), tiền "độ" chiếc xe đạp điện của em gần 9 triệu. Đáng chú ý, trong nhóm bạn của Đ., có em trả đến khoảng 30 triệu để độ xe nhằm đạt tốc độ cao hơn. Chi phí "độ" tỷ lệ thuận với chất lượng thiết bị được thay thế và vận tốc tối đa sau đó. Sau khi "độ", vận tốc tối đa có thể đạt được từ 60 - 70 km/giờ, thậm chí khoảng 80 - 100km/giờ.

Người "độ" xe đạp điện đối mặt với những trách nhiệm gì?

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, thông số kỹ thuật đối với xe đạp điện từ các nhà sản xuất cung cấp thường chỉ đạt vận tốc tối đa từ 25 - 35 km/giờ. Vì vậy, một khi xe này được "độ" đến vận tốc 80 - 100 km/giờ sẽ rất nguy hiểm, vì đã phá vỡ kết cấu an toàn của xe.

Cụ thể, việc thay đổi động cơ và nâng cấp pin không đúng tiêu chuẩn có thể dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống điện, gây chập, cháy, nổ pin. Đồng thời, việc thay đổi các linh kiện không phù hợp với đặc tính ban đầu sẽ làm giảm tuổi thọ của xe, dẫn đến tình trạng hỏng hóc bất ngờ khi vận hành.

Các xe đạp điện bị "độ chế" rất thiếu an toàn ẢNH: B.B

Đáng ngại hơn, người điều khiển chỉ là thiếu niên 13 - 17 tuổi thì kỹ năng và kinh nghiệm xử lý tình huống khẩn cấp còn hạn chế, trong khi xe rất dễ mất kiểm soát.

Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra do xe đạp điện "độ" chạy quá nhanh, đâm vào người đi đường hoặc phương tiện khác.

Công an tỉnh Tiền Giang khuyến cáo, việc thay đổi kết cấu xe đạp điện không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn đặt chính bản thân người điều khiển và những người xung quanh vào tình huống nguy hiểm. Để ngăn chặn tình trạng này, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường và các cơ quan liên quan. Việc tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên là vô cùng cần thiết nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ tính mạng cho các em cũng như cộng đồng.