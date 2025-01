Cháu bé tử vong do tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe đạp điện

Ngày 16.1, Công an H.Đăk Glei (Kon Tum) cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe đạp điện trên QL14, đoạn qua TT.Đăk Glei (H.Đăk Glei), khiến một cháu bé tử vong.

Theo đó, khoảng 21 giờ 50 ngày 15.1, xe giường nằm 44 chỗ BS 98B-017.87 do Hà Văn Thuận (51 tuổi, ở H.Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển trên QL14 theo hướng bắc - nam, khi đến TT.Đăk Glei xảy ra va chạm với với xe đạp điện do cháu Trần Lê Thảo My (13 tuổi, ở TT.Đăk Glei) điều khiển.

Chiếc xe đạp điện bị hư hỏng hoàn toàn sau tai nạn ẢNH: TRANG ANH

Vụ tai nạn khiến cháu My bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe đạp điện bị cán nát, hư hỏng hoàn toàn, giao thông trên QL14 qua TT.Đăk Glei tắc nghẽn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng đến hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.