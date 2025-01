Bình Định: Bắt giữ nghi phạm gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 14.1, Công an TX.Hoài Nhơn cho biết đã bắt giữ tài xế Lại Sơn Hải (43 tuổi, ở H.Đồng Hỷ, Thái Nguyên) cùng phương tiện gây tai nạn để xử lý theo quy định pháp luật. Tài xế Hải được xác định là nghi phạm gây tai nạn khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương, sau đó điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Tài xế Lại Sơn Hải làm việc với công an ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo thông tin ban đầu, sáng 12.1, tại QL1 đoạn qua P.Hoài Đức (TX.Hoài Nhơn), một phương tiện chưa rõ biển số và người điều khiển chạy theo hướng bắc - nam gây tai nạn với 2 người đi bộ ở lề đường. Hậu quả, bà Trần Thị Liên (87 tuổi) tử vong tại chỗ và bà Thân Thị Mỹ (57 tuổi, cùng ở P.Hoài Đức) bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, tài xế lái phương tiện rời khỏi hiện trường.

Công an TX.Hoài Nhơn đã rà soát từ hệ thống camera của các tổ chức, cá nhân dọc tuyến QL1. Qua đó xác định trong khung giờ xảy ra tai nạn có hơn 50 ô tô, xe tải đi qua đoạn QL1 nói trên.

Qua phân tích hình ảnh và những mảnh vỡ tại hiện trường, Công an TX.Hoài Nhơn xác định phương tiện gây tai nạn là xe tải BS 29H - 950.73 do Lại Sơn Hải điều khiển nên đã truy lùng. Sau đó, lực lượng công an đã bắt được Hải khi đang lẩn trốn, cất giấu phương tiện tại TX.An Nhơn (Bình Định).