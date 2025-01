Lời khai của tài xế xe tải gây tai nạn khiến 6 người tử vong

Ngày 14.1, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Nậm Càn (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) khiến 6 người tử vong.



Hôm qua 13.1, ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Xe tải đã đâm sập tiệm tạp hóa ẢNH: S.H

Theo báo cáo ban đầu của Công an H.Kỳ Sơn với đoàn công công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, vụ tai nạn xảy ra khoảng 17 giờ ngày 12.1. Thời điểm đó, tài xế vũ Văn Hảo (43 tuổi, ngụ xã Lưu Kiền, H.Tương Dương, Nghệ An) điều khiển xe tải 1,5 tấn đi thu mua lá dong đang di chuyển trên đường tỉnh 543D, hướng từ xã Na Ngoi về xã Nậm Càn.

Tài xế Hảo khai, khi xe đến đỉnh con dốc thuộc bản Tham Hín (xã Nậm Càn) thì gặp một người quen bên đường. Tài xế Hảo đã gạt cần số xe về số 2, dừng xe lại, hạ kính xuống để nhờ người này vào nhà dân bên cạnh hỏi mua lá dong.

Khi người này vừa đi vào nhà dân thì có một xe khách loại 16 chỗ di chuyển đến theo hướng ngược lại. Ngay sau đó, chiếc xe tải rung lên rồi có dấu hiệu mất phanh, lao xuống dốc. Tài xế Hảo đã đạp hết phanh nhưng chiếc xe vẫn lao xuống với tốc độ nhanh.

Vụ tai nạn xảy ra tại xã biên giới Nậm Càn, cách trung tâm H.Kỳ Sơn hơn 50 km ẢNH: CTV

Công an trích xuất camera an ninh và nhận thấy thời điểm đó, xe tải lao từ trên dốc xuống, khoảng cách 300 - 400 m với tốc độ nhanh. Tài xế có dấu hiệu không làm chủ được chiếc xe, tay lái bị cứng, nên xe lao vào tiệm tạp hóa và nhà dân bên đường.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, xe tải này được kiểm định cách đây khoảng 2 tháng, tài xế Hảo có bằng lái hạng C, âm tính với nồng độ cồn và ma túy.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 12.1 khiến 6 người đang ở trong tiệm tạp hóa tử vong, trong đó có 4 trẻ em. Các nạn nhân đều là anh em họ hàng với nhau và đều ngụ ở bản Tham Hín.