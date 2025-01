Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế gây tai nạn khiến 6 người chết

Sáng 13.1, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã có báo cáo bước đầu về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Nậm Càn (H.Kỳ Sơn, Nghệ An), khiến 6 người tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: CTV

Theo đó , sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã tạm giữ tài xế để phục vụ công tác điều tra. Tài xế lái xe gây tai nạn là Vũ Văn Hảo (43 tuổi, ngụ xã Lưu Kiền, H.Tương Dương, Nghệ An).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định lái xe này không có nồng độ cồn và chất ma túy. Xe tải gây tai nạn vừa được kiểm định cách đây 2 tháng.

Hiện trường vụ xe tải mất lái lao vào tạp hóa làm 6 người tử vong

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn ẢNH: CTV

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, các cán bộ Ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường phối hợp chính quyền địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.



Vụ tai nạn quá đau thương khiến người dân địa phương bàng hoàng ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ tai nạn giao thông này xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 12.1, trên đường tỉnh 543D, thuộc bản Thăm Hín (xã Nậm Càn). Đây là xã biên giới giáp Lào, cách trung tâm H.Kỳ Sơn khoảng 50 km.

Vào thời điểm trên, xe tải loại 1,5 tấn do tài xế Vũ Văn Hảo điều khiển đang đổ dốc thì bị mất lái, lao vào tiệm tạp hóa ven đường, khiến 6 người tử vong. Các nạn nhân gồm 2 phụ nữ và 4 trẻ em, đều là anh em họ hàng với nhau, cùng ngụ xã Nậm Càn.