Chủ tịch xã ở Nghệ An cầm đầu đường dây ma túy 'khủng'

Chiều 9.1, Công an tỉnh Nghệ An chính thức thông tin về đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy "khủng" do ông Mùa Bá Vừ (42 tuổi), Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, cầm đầu.



Ông Vừ bị cơ quan công an bắt giữ vào sáng cùng ngày khi đang vận chuyển 35 kg ma túy tổng hợp và 4 bánh heroin bằng xe ô tô bán tải.

Nghi phạm Mùa Bá Vừ và số ma túy bị thu giữ ẢNH: C.A

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an TP.Vinh phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về nội địa, trung chuyển đi các tỉnh, thành khác trong cả nước để tiêu thụ.

Cầm đầu đường dây này là ông Mùa Bá Vừ, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi. Lợi dụng việc thông thạo địa bàn, là người có chức vụ tại địa phương, ông Mùa Bá Vừ đã câu kết với các đối tượng tội phạm ma túy bên kia biên giới Việt - Lào để giao dịch mua bán ma túy.

Ma túy sau khi vận chuyển vào Việt Nam, được trung chuyển đi các địa phương khác trong cả nước tiêu thụ. Đồng phạm với Mùa Bá Vừ là Lê Hoàng Cường (35 tuổi, ngụ tại Hà Nội).

Xe bán tải dùng để vận chuyển ma túy ẢNH: C.A

Khoảng 1 giờ sáng 9.1, lực lượng công an phát hiện ông Mùa Bá Vừ lái xe ô tô bán tải từ H.Kỳ Sơn đến TP.Vinh với nhiều biểu hiện nghi vấn. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, khi ông Vừ đi đến xã Hưng Chính, TP.Vinh, lực lượng công an đã chặn xe, bắt giữ Mùa Bá Vừ. Khám xét xe ô tô, lực lượng chức năng thu giữ 35 kg ma túy tổng hợp, 4 bánh heroin.

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng cũng bắt giữ Lê Hoàng Cường khi nghi phạm này đang ở P.Cửa Nam (TP.Vinh).

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.