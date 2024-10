Bắt giữ nghi phạm vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp

Vào lúc 8 giờ cùng ngày, trên tuyến QL9, đoạn qua địa phận thôn Khe Ngài (xã Đakrông, H.Đakrông), Công an H.Đakrông bắt quả tang nghi phạm Trần Vũ Đương (34 tuổi, ở H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội) đang vận chuyển ma túy tổng hợp.

Nghi phạm Trần Vũ Đương cùng số ma túy tổng hợp bị thu giữ ẢNH: T.L

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 ô tô, 1 điện thoại di động, 4 triệu đồng tiền mặt cùng các tang vật liên quan.



Qua tra hỏi, bước đầu nghi phạm Đương khai nhận số ma túy này được Đương nhận vận chuyển từ H.Hướng Hóa về TP.Đông Hà (Quảng Trị) để lấy tiền công.

Vụ bắt giữ do Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Công an H.Đakrông vào cuộc xử lý. Hiện vụ vận chuyển trái phép ma túy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.