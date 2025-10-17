Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đồng Tháp: Điều tra vụ bé gái 13 tuổi nghi bị xâm hại tại nhà trọ

Thanh Quân
Thanh Quân
17/10/2025 19:22 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ vụ bé gái 13 tuổi nghi bị xâm hại.

Ngày 17.10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc một bé gái 13 tuổi nghi bị xâm hại trên địa bàn xã Hậu Mỹ.

Điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị xâm hại tại nhà trọ ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

C.Q.P tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 15 ngày 14.10, bà Đ.T.P (49 tuổi, ở ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ) đến Công an xã Hậu Mỹ trình báo việc cháu ngoại của mình là Đ.T.T.V (13 tuổi, ở cùng địa chỉ), bị một người đàn ông có hành vi giao cấu (tại một nhà trọ ở ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ) vào ngày 13.10.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hậu Mỹ đã đến nhà trọ và phát hiện C.Q.P (45 tuổi, quê Cần Thơ; hiện tạm trú tại xã Nhật Tân, TP.HCM) đang lưu trú tại đây.

P. khai với cơ quan công an, P. quen biết bé V. qua mạng xã hội Facebook. Cả hai từng gặp nhau tại nhà trọ T.T và có... quan hệ.

Vụ việc đang được Công an xã Hậu Mỹ phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện Kiểm sát khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bé gái 13 tuổi nghi bị xâm hại.

