2 bé gái bị xâm hại sau bữa rượu ốc

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra ngày 28.10.2024 tại P.Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu.

Hai đối tượng bị khởi tố (ở giữa) ẢNH: CA TỈNH LAI CHÂU

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Giàng A Nủ (22 tuổi, trú xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi”; quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giàng A Do (20 tuổi, trú xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) về hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 20 giờ, ngày 28.10.2024 Giàng A Do, và Giàng A Nủ rủ 2 cháu S.T.P.G (14 tuổi) và H.T.M.S (13 tuổi) xuống khu vực P.Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu chơi. Sau đó các đối tượng đưa các cháu đi ăn ốc và uống rượu.

Đến 23 giờ cùng ngày các đối tượng thuê 2 phòng nghỉ để thực hiện hành vi xâm hại với 2 nạn nhân. Tại thời điểm đó, cháu S.T.P.G có độ tuổi 13 tuổi 3 tháng 7 ngày; cháu H.T.M.S có độ tuổi 12 tuổi 8 tháng 13 ngày.

Công an tỉnh Lai Châu cho rằng, vụ án trên là hồi chuông cảnh báo đến các gia đình, địa phương về tình hình xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ngày càng phức tạp về tính chất, mức độ nghiêm trọng và để lại hậu quả nặng nề về mặt tâm, sinh lý cho nạn nhân và gia đình, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an tỉnh Lai Châu cho rằng, để phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, thì trách nhiệm của gia đình vẫn là chủ yếu. Gia đình có vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người.

Do đó, mỗi thành viên gia đình, nhất là cha mẹ trước hết phải hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm của mình; thường xuyên quan tâm và trang bị, giáo dục, hướng dẫn cho con, cháu những kiến thức, những kỹ năng trong việc nhận diện, phòng, chống các hành vi xâm hại trẻ em để tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ bị xâm hại.

Khi phát hiện có dấu hiệu xâm hại trẻ em, người dân hãy báo ngay đến chính quyền hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, bảo vệ sự an toàn cho trẻ.