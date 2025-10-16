Viện KSND tối cao chỉ ra thiếu sót trong vụ phạt tù chồng vì quan hệ khi vợ dưới 16

Viện KSND tối cao vừa gửi thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ rút kinh nghiệm trong vụ tuyên án tù bị cáo Trần Huỳnh Kiệt phạm tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa.

Trụ sở Viện KSND tối cao ẢNH: TUYẾN PHAN

Thông báo nhấn mạnh việc tòa án áp dụng hình phạt tù là chưa phù hợp và thiếu sót trong việc giải quyết nội dung kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo, và bị hại - cũng là vợ bị cáo.

Chồng trẻ đối mặt án tù sau khi có 2 con chung gây xôn xao dư luận

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3.2021 đến tháng 4.2021, Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi) có quan hệ tình cảm và quan hệ tình dục 4 lần với Nguyễn Thị Kim Th. (sinh năm 2006), và sinh con khi mới 15 tuổi 10 tháng.

Từ tháng 4.2021, Th. và Kiệt về chung sống cùng nhà. Ngày 27.5.2024, 2 người đã đăng ký kết hôn tại UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cũ. Đến tháng 6.2024, Th. sinh con thứ hai.

Vụ việc bị phát hiện vào ngày 24.7.2024, khi Th. đến Công an xã Ninh Phụng để nhập khẩu và làm giấy khai sinh cho con. Công an xã Ninh Phụng sau đó đã chuyển nguồn tin tội phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa vì phát hiện Th. sinh con khi chưa đủ 16 tuổi. Tại cơ quan điều tra, Trần Huỳnh Kiệt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 12.3.2025, TAND thị xã Ninh Hòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Kiệt 3 năm 6 tháng tù. Sau đó, bị cáo Trần Huỳnh Kiệt và bị hại, cũng là vợ bị cáo cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Ngày 30.7.2025, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm, tuyên xử Kiệt 3 năm tù.

Ngày 29.8.2025, Viện KSND tối cao nhận được đơn của Trần Huỳnh Kiệt và vợ đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

Viện KSND tối cao đề nghị miễn chấp hành hình phạt tù

Ngày 17.9.2025, Vụ 7 Viện KSND tối cao trực tiếp rút hồ sơ vụ án, tiến hành xác minh về điều kiện, hoàn cảnh của Trần Huỳnh Kiệt.

Sau khi báo cáo và có ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tối cao, ngày 19.9.2025, Vụ 7 yêu cầu Viện KSND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản đề nghị TAND tỉnh Khánh Hòa miễn chấp hành hình phạt tù cho Trần Huỳnh Kiệt.

Cùng ngày 19.9.2025, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản đề nghị miễn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án. Đến ngày 24.9.2025, TAND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định xét miễn chấp hành hình phạt tù đối với Trần Huỳnh Kiệt.

Từ vụ án trên, Viện KSND tối cao ra văn bản đề nghị các đơn vị nghiệp vụ, cấp dưới rút kinh nghiệm trong việc áp dụng hình phạt và giải quyết các nội dung kháng cáo.

Áp dụng hình phạt phải xem xét hoàn cảnh, nhân thân

Theo Viện KSND tối cao, TAND thị xã Ninh Hòa và TAND tỉnh Khánh Hòa áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với Trần Huỳnh Kiệt là chưa phù hợp, chưa áp dụng đúng điều 50 bộ luật Hình sự (quy định về căn cứ quyết định hình phạt), từ đó dẫn đến mục đích của hình phạt không đạt được.

Khi áp dụng hình phạt, tòa án cần xem xét hoàn cảnh gia đình, nhân thân bị cáo, hậu quả của xã hội khi áp dụng hình phạt đối với bị cáo. Trong vụ án của Kiệt, sau khi phạm tội, bị cáo và bị hại đã sống chung ổn định từ tháng 4.2021, đã đăng ký kết hôn và có 2 con chung; bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai nhận, có thành tích trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự. Gia đình bị cáo đặc biệt khó khăn, phải ở nhà thuê mà chủ nhà không lấy tiền thuê do khó khăn; bị cáo là lao động chính nuôi vợ và 2 con.

"Việc buộc Kiệt chấp hành hình phạt tù sẽ khiến gia đình gặp khó khăn đặc biệt, con cái thiếu người chăm sóc, tạo gánh nặng cho xã hội, không phù hợp với chính sách nhân đạo của pháp luật hình sự và gây ảnh hưởng dư luận xã hội", Viện KSND tối cao nêu.

Ngoài ra, theo Viện KSND tối cao, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo và bị hại cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm chỉ xem xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt mà không xem xét nội dung kháng cáo xin hưởng án treo là vi phạm nghiêm trọng quy định về phạm vi xét xử phúc thẩm tại điều 345 và quy định về bản án tại khoản 3 điều 260 bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người kháng cáo.

Viện trưởng Viện KSND tối cao nêu, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã thiếu sót khi không phát hiện và không có ý kiến về những nội dung trên, nên cần rút kinh nghiệm. Từ đó, Viện trưởng đề nghị các đơn vị nghiệp vụ cần nâng cao công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.