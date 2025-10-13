Viện KSND tối cao phục hồi điều tra vụ 'không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội'

Tối 13.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa có thông báo gửi đến bà Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi, ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn, Vĩnh Long - trước đây là xã Trà Côn, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) và các luật sư về quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" tại Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, Vĩnh Long (cũ).

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao phục hồi thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, Vĩnh Long (cũ) ảnh: nam long

Theo thông báo, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, Vĩnh Long (cũ).

Trước đó, ngày 29.9, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, do thời hạn xác minh giải quyết nguồn tin đã hết, nhưng chưa nhận được tài liệu do Viện KSND khu vực 4 (Vĩnh Long) cung cấp, theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao.

Đến nay, sau khi Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 (Vĩnh Long) cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ban hành quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên để tiếp tục xác minh giải quyết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã đình chỉ vụ "tài xế bị bắn" ảnh: cắt từ clip

Trước đó, sau khi kết thúc điều tra vụ tai nạn giao thông khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (14 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, Vĩnh Long - trước đây là xã Trà Côn, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) tử vong, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, với lý do chủ yếu là em Tr. (người bị xem là có lỗi trong vụ tai nạn giao thông - PV) đã tử vong.

Không đồng ý với quyết định trên, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha ruột của em Tr.) nhiều lần làm đơn khiếu nại gửi Viện KSND H.Trà Ôn và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long (cũ), nhưng các đơn khiếu nại đều bị bác.

Bà Hiền nhiều lần được mời lên làm việc với cơ quan công an ảnh: nam long

Ngày 28.4, ông Phúc đã đến nhà tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, Vĩnh Long - trước đây là xã Tam Ngãi, H.Cầu Kè, Trà Vinh), người có liên quan vụ tai nạn khiến con gái ông chết, dùng súng bắn vào đầu tài xế Trung rồi ông Phúc tự tử. Sau sự việc, ông Phúc tử vong. Tài xế Trung bị thương nặng, hiện được điều trị tại nhà.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án giết người trên để điều tra. Ngày 30.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự kể trên, do ông Phúc đã tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan vụ tai nạn giao thông nói trên.

Ngày 7.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xảy ra ngày 4.9.2024 tại Km 08, tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long (trước đây là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, H.Trà Ôn, Vĩnh Long).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ảnh: nam long

Ngày 26.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Trung, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Điều tra ban đầu xác định, Trung là tài xế điều khiển xe tải BS 84C-102.77 vượt ô tô bán tải BS 61C - 567.14 đang dừng ở lề phải. Trung lái xe lấn sang trái đường tỉnh 901 (đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long) là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến em Tr. tử vong.

Hiện tại, tài xế Trung bị mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình; tỷ lệ thương tật đến 90%.