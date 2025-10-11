Định giá SAVIBECO thuê đất lệch hơn 10 tỉ đồng, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Ngày 11.10, tin từ Sở NN-MT Vĩnh Long cho biết, liên quan việc Công ty CP bia Sài Gòn - Vĩnh Long (SAVIBECO) không ký tiếp hợp đồng thuê đất và chưa thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế Vĩnh Long nhiều năm. Đơn vị vừa có quyết định kỷ luật nhiều cán bộ có liên quan và tiếp tục phối hợp Thuế tỉnh Vĩnh Long để thu tiền thuê đất theo quy định.

Tính sai giá thuê đất lệch hơn 10 tỉ đồng, nhiều cán bộ bị kỷ luật Ảnh: Nam Long

Theo đó, Sở NN-MT đã kiểm điểm thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Thanh Tao, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) thời kỳ năm 2022, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở NN-MT, nay đã nghỉ hưu; kiểm điểm, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Võ Thanh Bằng, Trưởng phòng Đo đạc bản đồ thuộc VPĐKĐĐ Vĩnh Long vì có khuyết điểm trong việc tính sai giá thuê đất của SAVIBECO.

SAVIBECO đang xin trả lại hơn 15 ha đất đang thuê Ảnh: nam Long

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở NN-MT Vĩnh Long cho biết, hiện nay, Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đang tổ chức thực hiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để giao quyền sử dụng đất cho SAVIBECO thực hiện việc cắm mốc, bàn giao mốc thực địa để xác định phạm vi, diện tích đất xin trả lại cho Nhà nước. Hướng tới, Sở NN-MT phối hợp Thuế tỉnh Vĩnh Long để thu tiền thuê đất theo quy định và phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định vị trí phần đất còn lại sau khi SAVIBECO trả lại nhà nước, để làm cơ sở chuyển thông tin địa chính cho Thuế tỉnh Vĩnh Long xác định tiền thuê đất ổn định 5 năm (2022 - 2026) theo quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, năm 2008, Sở TN-MT Vĩnh Long ký hợp đồng cho thuê đất với SAVIBECO tại P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, với diện tích hơn 44 ha. Ngày 19.5.2017, Sở TN-MT và SAVIBECO ký phụ lục hợp đồng số 70 điều chỉnh đơn giá thuê đất đã được điều chỉnh và ổn định 5 năm (1.1.2017 - 31.12.2021) là hơn 2,2 tỉ đồng/năm. Ngày 18.4.2022, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long có thông báo số 107 gửi Sở TN-MT Vĩnh Long về đơn giá thuê đất đã được điều chỉnh và ổn định 5 năm (1.1.2022 - 31.12.2026) là hơn 3,3 tỉ đồng/năm. Sở TN-MT đã dự thảo phụ lục hợp đồng thuê đất và SAVIBECO đến để ký tiếp đồng thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế. Tuy nhiên, SAVIBECO không ký mà nhiều văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Vĩnh Long về vướng mắc trong cách xác định vị trí đất công ty đang thuê. Nguyên nhân là Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long (Sở TN-MT) chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế trích lục vị trí thửa đất chưa phù hợp về vị trí khu đất theo quy định của bảng giá đất trên địa bàn tỉnh. Ngày 21.2.2023, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long lập trích lục gửi Cục Thuế tỉnh vị trí xác định thửa đất SAVIBECO đang thuê có giá hơn 2,6 triệu đồng/m2. Ngày 17.4.2023, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long ban hành thông báo nộp tiền cho SAVIBECO với số tiền phải nộp hơn 13 tỉ đồng/năm (cao hơn 10 tỉ đồng so với thông báo trước đó). Ngày 16.11.2023, SAVIBECO có công văn gửi UBND tỉnh xin trả lại một phần diện tích đất (khoảng 15,29 ha) của Nhà máy bia Sài Gòn - Vĩnh Long cho tỉnh Vĩnh Long.







