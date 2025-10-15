Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
FAM chính thức kháng cáo lên FIFA về 7 cầu thủ nhập tịch: Liệu có cơ sở?
Video Thể thao

FAM chính thức kháng cáo lên FIFA về 7 cầu thủ nhập tịch: Liệu có cơ sở?

Linh Nhi
Linh Nhi
15/10/2025 20:45 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) liên quan đến án cấm thi đấu đối với 7 cầu thủ nhập tịch.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) mới đây đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) liên quan đến án cấm thi đấu đối với 7 cầu thủ nhập tịch.

FAM chính thức kháng cáo lên FIFA về 7 cầu thủ nhập tịch: Liệu có cơ sở?

Vụ kháng cáo lần này được xem là "cơ hội thứ hai" để Malaysia đảo ngược án phạt mà FIFA đã đưa ra trước đó. Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi, khẳng định mọi khâu chuẩn bị đều được tiến hành cẩn trọng, không chịu bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài.

Tin liên quan

Động thái mới của HLV Cklamovski, FAM chưa công bố kháng cáo chính thức

Động thái mới của HLV Cklamovski, FAM chưa công bố kháng cáo chính thức

Tính đến ngày 15.10, vẫn chưa rõ liệu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thực hiện đơn kháng cáo lên FIFA hay chưa, trong khi vụ việc liên quan đến các cầu thủ nhập tịch trái phép vẫn đang gây xôn xao.

HLV Cklamovski xin lỗi FAM, kêu gọi đội tuyển Malaysia đoàn kết trước trận gặp Lào

Khám phá thêm chủ đề

FAM FIFA 7 cầu thủ nhập tịch nhập tịch lậu Malaysia LĐBĐ Malaysia AFC HLV Cklamovski Malaysia kháng cáo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận