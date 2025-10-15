Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) mới đây đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) liên quan đến án cấm thi đấu đối với 7 cầu thủ nhập tịch.

FAM chính thức kháng cáo lên FIFA về 7 cầu thủ nhập tịch: Liệu có cơ sở?

Vụ kháng cáo lần này được xem là "cơ hội thứ hai" để Malaysia đảo ngược án phạt mà FIFA đã đưa ra trước đó. Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi, khẳng định mọi khâu chuẩn bị đều được tiến hành cẩn trọng, không chịu bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài.