Dù Malaysia vừa có chiến thắng ấn tượng 5-1 trước đội tuyển Lào tại SVĐ Bukit Jalil, qua đó duy trì ngôi đầu bảng F với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận đấu, nhưng việc FAM bị chỉ trích vì những sai phạm liên quan đến các cầu thủ nhập tịch khiến tương lai của họ tại vòng loại Asian Cup vẫn bất ổn.

Động thái mới của HLV Cklamovski, FAM chưa công bố kháng cáo chính thức

Trả lời câu hỏi về việc đối diện với "thử thách lớn nhất trong sự nghiệp" khi đội thiếu vắng 7 cầu thủ nhập tịch, chiến lược gia người Úc Peter Cklamovski đã bác bỏ quan điểm này và khẳng định mình chỉ tập trung vào hiện tại, đồng thời khen ngợi tinh thần đoàn kết của các cầu thủ trong bối cảnh khó khăn.

Dù Malaysia có thể gần như chắc chắn có vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, nhưng các vấn đề pháp lý liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trái phép có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả của các trận đấu giữa Malaysia và các đối thủ còn lại, đặc biệt là Việt Nam và Nepal. Thậm chí, khả năng AFC sẽ xử thua Malaysia trong hai trận đấu có sự tham gia của những cầu thủ này, như trận thắng Nepal 2-0 vào ngày 25.3 và trận thắng Việt Nam 4-0 vào ngày 10.6.

Đội tuyển Malaysia vừa có chiến thắng ấn tượng 5-1 trước đội tuyển Lào tại SVĐ Bukit Jalil ẢNH: FAM

Từ đầu tháng 10, báo chí Malaysia đã cảnh báo rằng nếu FAM tiếp tục kháng cáo và không thành công, hoặc thậm chí nếu sự việc được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc tham gia các giải đấu quốc tế của Malaysia mà còn cả uy tín và danh dự quốc gia.

Đến nay, FAM vẫn chưa có phản hồi chính thức về việc kháng cáo, dù theo quy định, cơ quan này đã phải nộp đơn kháng cáo từ ngày 11.10. Tuy nhiên, tình hình vẫn khá im lặng, có thể do FAM đã thay đổi chiến lược sau khi nhận những chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận về lý do "lỗi hành chính" hay "vấn đề tài liệu không chính xác" mà họ đưa ra để giải thích cho sự việc.

The Star chỉ trích việc cấp quyền công dân cho cầu thủ nước ngoài nhằm "đẩy nhanh" thành tích đội tuyển là tư duy ngắn hạn. Việc gọi đó là "lỗi hành chính" hay "thủ tục sai sót" chỉ là ngụy biện, bởi quá trình nhập tịch cầu thủ phải được kiểm chứng kỹ lưỡng, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Tờ báo bày tỏ lo ngại rằng các cầu thủ nội trẻ như Arif Aiman Hanapi, A. Selvan, Faisal Halim hay Quentin Cheng có thể chịu thiệt thòi vì bê bối này: "Những tài năng ấy hoàn toàn có thể nối bước các huyền thoại Mokhtar Dahari, Soh Chin Aun hay R. Arumugam. Bài viết nhận định: Giờ đây, sự nghiệp của họ có thể bị ảnh hưởng bởi sai lầm của người khác".

The Star nhấn mạnh, bóng đá Malaysia không thể phục hồi bằng gian lận. Thành công thật sự chỉ đến khi FAM đặt nền móng trên sự chính trực, chuyên nghiệp và niềm tin vào người Malaysia. Tờ báo cho rằng bê bối này không chỉ là vết nhơ của FAM, mà còn là vết thương với lòng tự tôn dân tộc. Tuy nhiên, đây có thể là bước ngoặt quan trọng nếu bóng đá Malaysia dám đối diện sự thật và cải tổ triệt để.

Bài báo khẳng định: "Đi đường tắt chỉ dẫn đến tai họa. Harimau Malaya phải trở lại bằng sự trung thực, niềm tin và khát vọng của chính người Malaysia".