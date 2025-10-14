Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hàng công bất lực, đội tuyển Việt Nam chật vật lấy 3 điểm nhờ Nepal phản lưới nhà
Video Thể thao

Hàng công bất lực, đội tuyển Việt Nam chật vật lấy 3 điểm nhờ Nepal phản lưới nhà

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
14/10/2025 22:31 GMT+7

Trận đấu gặp Nepal tối 14.10 mang về cho đội tuyển Việt Nam 3 điểm quan trọng, nhưng màn trình diễn thiếu sắc sảo của hàng công vẫn khiến người hâm mộ chưa thể an tâm.

HLV Kim Sang-sik thực hiện vài điều chỉnh đáng chú ý khi trao suất bắt chính cho Trần Trung Kiên và sử dụng hai cầu thủ trẻ Thanh Nhàn, Hiểu Minh ngay từ đầu. Bất ngờ, Nepal chủ động tấn công và tạo cơ hội nguy hiểm đầu tiên, nhưng Manish Dangi không thể dứt điểm do mặt sân trơn. Chỉ ít phút sau, Việt Nam mở tỷ số khi cú đánh đầu chuyền của Hiểu Minh khiến hậu vệ Suman Shrestha phản lưới nhà.

Những cơ hội tiếp theo của Tiến Linh, Văn Vĩ hay Tiến Anh đều không thành bàn. Sang hiệp hai, các pha điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik giúp thế trận tươi mới hơn, đặc biệt với sự xông xáo của Đình Bắc. Tuy nhiên, dù tạo được thêm vài cơ hội, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể ghi thêm bàn.

Hàng công bất lực, đội tuyển Việt Nam chật vật lấy 3 điểm nhờ Nepal phản lưới nhà

Nepal vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận, suýt gỡ hòa phút 85 nếu không có phản xạ kịp thời của thủ môn Trung Kiên. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thắng 1-0, giành trọn 3 điểm nhưng vẫn để lại nhiều lo ngại về khả năng tận dụng cơ hội.

Hàng công bất lực, đội tuyển Việt Nam chật vật lấy 3 điểm nhờ Nepal phản lưới nhà - Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik sẽ có nhiều việc phải làm để cải thiện khả năng dứt điểm của các tuyển thủ Việt Nam

Độc Lập

Dẫu vậy, chiến thắng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục bám đuổi Malaysia – đội đang vướng bê bối nhập tịch và chờ phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tin liên quan

Trải nghiệm chơi padel - môn thể thao sẽ hot ngang ngửa pickleball?

Trải nghiệm chơi padel - môn thể thao sẽ hot ngang ngửa pickleball?

Padel đang nổi khắp thế giới: dễ chơi, nhịp độ vừa phải, phù hợp người mới và được dự đoán vượt mức độ phổ biến của pickleball nhưng ở Việt Nam, chưa nhiều người biết đến môn này. Các kỹ thuật padel có gì giống và khác tennis hay pickleball, hãy trải nghiệm cùng PV Thanh Niên với sự hướng dẫn của HLV Thế Bảo.

Bóng đá Nepal giữa khủng hoảng: HLV Matt Ross thắp lại niềm tin từ bùn đất

HLV Matt Ross: ‘Đội tuyển Nepal sẽ không bỏ cuộc khi tái đấu Việt Nam'

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam đội tuyển Việt Nam Nepal vòng loại Asian Cup 2027 phản lưới nhà HLV Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận