HLV Kim Sang-sik thực hiện vài điều chỉnh đáng chú ý khi trao suất bắt chính cho Trần Trung Kiên và sử dụng hai cầu thủ trẻ Thanh Nhàn, Hiểu Minh ngay từ đầu. Bất ngờ, Nepal chủ động tấn công và tạo cơ hội nguy hiểm đầu tiên, nhưng Manish Dangi không thể dứt điểm do mặt sân trơn. Chỉ ít phút sau, Việt Nam mở tỷ số khi cú đánh đầu chuyền của Hiểu Minh khiến hậu vệ Suman Shrestha phản lưới nhà.

Những cơ hội tiếp theo của Tiến Linh, Văn Vĩ hay Tiến Anh đều không thành bàn. Sang hiệp hai, các pha điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik giúp thế trận tươi mới hơn, đặc biệt với sự xông xáo của Đình Bắc. Tuy nhiên, dù tạo được thêm vài cơ hội, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể ghi thêm bàn.

Hàng công bất lực, đội tuyển Việt Nam chật vật lấy 3 điểm nhờ Nepal phản lưới nhà

Nepal vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận, suýt gỡ hòa phút 85 nếu không có phản xạ kịp thời của thủ môn Trung Kiên. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thắng 1-0, giành trọn 3 điểm nhưng vẫn để lại nhiều lo ngại về khả năng tận dụng cơ hội.

HLV Kim Sang-sik sẽ có nhiều việc phải làm để cải thiện khả năng dứt điểm của các tuyển thủ Việt Nam Độc Lập

Dẫu vậy, chiến thắng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục bám đuổi Malaysia – đội đang vướng bê bối nhập tịch và chờ phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tại vòng loại Asian Cup 2027.