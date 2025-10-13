Theo The Annapurna Express, sân Dasharath – từng là biểu tượng của bóng đá Nepal – giờ chỉ còn tồn tại như một cái tên mang tính hoài niệm. Mặt sân thường xuyên ngập nước, hệ thống chiếu sáng chập chờn, còn khán đài xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cầu thủ và khán giả. Tờ báo này nhận định, sự tàn tạ của cơ sở vật chất là minh chứng rõ ràng cho việc bóng đá đã bị bỏ quên trong các kế hoạch phát triển quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) buộc phải tìm “sân nhà” ở nước khác. TP.HCM được lựa chọn vì có cơ sở vật chất tốt, chi phí hợp lý và mối quan hệ hữu nghị lâu năm giữa hai nền bóng đá. Nhưng đằng sau quyết định ấy là câu chuyện dài về sự sa sút toàn diện của nền bóng đá xứ Himalaya.

Bóng đá Nepal giữa khủng hoảng: HLV Matt Ross thắp lại niềm tin từ bùn đất

Báo The Rising Nepal cho biết, đã 18 tháng trôi qua kể từ lần gần nhất Nepal tổ chức một giải vô địch quốc nội – hậu quả của khủng hoảng tài chính, mâu thuẫn trong hệ thống điều hành và thiếu định hướng thể thao. Hàng loạt CLB chuyên nghiệp buộc phải giải thể do không có nguồn thu, không đủ tiền trả lương cho cầu thủ.

Còn tờ The Kathmandu Post mô tả nền bóng đá Nepal trong tình trạng “rối loạn và mất phương hướng”: mùa giải bị hủy, cầu thủ trẻ không có môi trường thi đấu, còn người hâm mộ dần quay lưng với sân bóng. Một cầu thủ từng thừa nhận rằng họ không biết khi nào mùa giải mới bắt đầu, thậm chí không chắc liệu năm sau đội bóng của mình có còn tồn tại hay không.

Trước khi sang Việt Nam thi đấu, HLV Matt Ross thừa nhận thách thức lớn nhất của đội tuyển Nepal là sự thiếu hụt cọ xát. Nhiều cầu thủ đã không thi đấu trong suốt một năm, chỉ có số ít còn duy trì phong độ khi chơi cho các CLB ở Bangladesh hoặc Campuchia.

Mỗi cơ hội được ra sân đều vô cùng quý giá với các cầu thủ Nepal ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vì hầu hết sân tập tại Nepal đã hư hỏng, các đội phải sử dụng sân nhân tạo hơn 20 năm tuổi – bề mặt cứng như bê tông, khiến chấn thương cơ bắp trở thành chuyện thường ngày. Ross chia sẻ rằng hai buổi tập ở Việt Nam là lần đầu tiên các học trò của ông được tập trên mặt cỏ thật. Ở Kathmandu, họ tập trên sân nhân tạo cũ, sau mỗi buổi, hầu như ai cũng đau lưng, mỏi cơ. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng hành trình này đáng để theo đuổi, dù không phải ai cũng hiểu điều đó.

HLV người Úc hiểu rằng không thể thay đổi cả một hệ thống, nhưng vẫn mong có thể thay đổi con người trong hệ thống ấy. Ross từng nói, mục tiêu của ông không phải là thành tích, mà là giúp đội bóng tiến bộ mỗi ngày – từ tư duy đến cách chơi.