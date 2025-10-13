HLV Matt Ross nói cứng: ‘Việt Nam chịu sức ép nên sẽ bị chia điểm, càng mưa Nepal càng thích’

HLV Matt Ross: 'Đội tuyển Nepal sẽ gây khó khăn cho Việt Nam'

Đội tuyển Nepal bước vào trận tái đấu đội tuyển Việt Nam lúc 19 giờ 30 ngày mai (14.10), trong bối cảnh chưa thể giành điểm số đầu tiên ở vòng loại Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Matt Ross thua Malaysia (0-2), Lào (1-2) và Việt Nam (1-3).

Trong đó, ở trận gặp đội tuyển Việt Nam tối 9.10, Nepal đã cầm hòa chủ nhà 1-1 trong hiệp 1. Tấm thẻ đỏ ngay trước giờ nghỉ đặt học trò HLV Ross vào thế 10 chọi 11 trong hiệp 2, để rồi đội khách Nepal thua vì không duy trì được thể lực.

Thầy trò HLV đội tuyển Nepal họp báo Ảnh: Khả Hòa

HLV Matt Ross của đội tuyển Nepal ẢNH: ĐỘC LẬP

HLV Matt Ross chia sẻ trước trận tái đấu: "Đội tuyển Nepal đang tập trung tối đa cho trận tái đấu đội tuyển Việt Nam tối mai. Chúng tôi đã phân tích những gì chưa làm được. Cầu thủ cũng thất vọng về những bàn thua phải nhận. Tuy nhiên, tôi động viên họ, nói rằng họ đã làm được những gì.

Ở trận ngày mai, Nepal sẽ nỗ lực hết sức. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc và hy vọng mang đến trận đấu giàu tính cạnh tranh. Mong rằng Nepal sẽ gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam".

Chiến lược gia người Úc khẳng định dù gặp áp lực, nhưng đội tuyển Nepal sẽ chơi hết sức, với đấu pháp phù hợp.

"Các cầu thủ Nepal luôn đặt quyết tâm chiến thắng mỗi khi ra sân. Song, tôi quan tâm liệu cầu thủ đã hồi phục hay chưa. Cầu thủ chưa có trạng thái tốt nhất. Họ đang nỗ lực hồi phục và mong họ có thể ra sân với tâm lý thoải mái trước Việt Nam.

Tôi hiểu rằng đội tuyển Việt Nam đang chịu áp lực phải thắng từ khán giả và truyền thông, nên chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng để tìm kết quả có lợi. Tôi tin Nepal sẽ có điểm", ông Matt Ross nói thêm.

Đội tuyển Nepal không ngại trời mưa

"Tôi đã chia sẻ rằng đội tuyển Việt Nam có giá trị đắt gấp 3, 4 lần Nepal. Song, các cầu thủ Nepal đã rất cố gắng. Tôi tin nếu tuân thủ đấu pháp, thi đấu nỗ lực và có thêm đôi chút may mắn, Nepal sẽ đạt mục tiêu.

Đội tuyển Nepal cũng muốn tận dụng các pha bóng cố định nhờ sở hữu các cầu thủ cao to, không chiến tốt để mở khóa đội tuyển Việt Nam. Đây sẽ là con đường chúng tôi hướng tới", HLV Matt Ross nói thêm.

Chiến lược gia của Nepal cũng không ngại việc có thể phải chơi dưới thời tiết mưa lớn.

"Ở Nepal lúc này đang là mùa mưa, nên các cầu thủ của tôi đã quen rồi. Đội tuyển Nepal cũng vừa đá tại sân ở Bangladesh, tôi tin không có điều kiện thi đấu nào tệ hơn thế nữa. Chúng tôi không ngại mưa gió. Bản thân thủ môn Nepal cũng đã quen thi đấu trong mưa rồi. Càng mưa, chúng tôi càng thích.

Đội tuyển Việt Nam có những pha tạt bóng tốt, nhưng chúng tôi đã phân tích, đề phòng và tôi tin Nepal sẽ có phương án để hóa giải", HLV Matt Ross khẳng định.