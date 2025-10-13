Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tiền đạo Tiến Linh: 'HLV Lê Huỳnh Đức là huyền thoại bóng đá Việt Nam'

Hồng Nam
Hồng Nam
13/10/2025 16:56 GMT+7

Tiến Linh khẳng định HLV Lê Huỳnh Đức là huyền thoại bóng đá Việt Nam, và anh xem việc được làm việc với Huỳnh Đức là cơ hội để tiến bộ.

Tiến Linh nói về người thầy Lê Huỳnh Đức

"Mai là trận đầu tiên trong khuôn khổ lượt về vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam. Sau trận gặp Nepal, chúng tôi đã tập luyện tích cực để đá tốt hơn trận ngày mai. Chúng tôi khát khao và quyết tâm sẽ đá hay hơn nữa", chân sút Nguyễn Tiến Linh chia sẻ ở buổi họp báo chiều 13.10, trước khi cùng đội tái đấu Nepal ở lượt trận thứ tư.

Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài Nepal lúc 19 giờ 30 ngày mai trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), với mục tiêu giành 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Malaysia. Theo Tiến Linh, đội tuyển Việt Nam cần thắng để tri ân khán giả, đặc biệt khi phải 3 năm rồi mới trở lại thi đấu tại sân Thống Nhất (lần gần nhất là vào tháng 9.2022).

HLV Kim Sang-sik: 'Đội tuyển Việt Nam phải giữ sạch lưới trận lượt về gặp Nepal'

Tiến Linh bất ngờ nhắc tới HLV Lê Huỳnh Đức: 'Ông là huyền thoại' - Ảnh 1.

Tiến Linh (phải) muốn ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng

ẢNH: KHẢ HÒA

"Mong rằng chúng tôi sẽ đá tốt trước khán giả nhà, sau rất nhiều tháng mới quay lại sân Thống Nhất. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là 3 điểm", Tiến Linh đánh giá.

Với pha lập công vào lưới Nepal ở trận đấu ngày 9.10, Tiến Linh đã có 26 bàn cho đội tuyển Việt Nam. Anh hiện đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, chỉ còn kém Lê Huỳnh Đức (đứng nhì) đúng 1 bàn thắng. Theo Tiến Linh, việc có thể theo đuổi kỷ lục không quan trọng bằng chiến thắng của tập thể. 

"Việc đứng thứ ba trong danh sách các chân sút ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển, tôi không để ý quá nhiều. Được ra sân cống hiến đã là vinh dự của tôi. Mục tiêu của tôi là ra sân, cống hiến và tận hưởng cùng đồng đội, dù ở đội tuyển quốc gia hay CLB. Là tiền đạo, tôi muốn ghi nhiều bàn để giúp đội chiến thắng", Tiến Linh nhận định.

Chân sút xếp trên Tiến Linh là Lê Huỳnh Đức, chính là người thầy của anh tại CLB Công an TP.HCM. Trước đây, Tiến Linh cũng từng thi đấu tại Becamex TP.HCM mùa giải 2023 - 2024 dưới sự dìu dắt của người thầy Huỳnh Đức.

Tiến Linh bất ngờ nhắc tới HLV Lê Huỳnh Đức: 'Ông là huyền thoại' - Ảnh 2.

Tiến Linh và Hoàng Đức (trái) là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiến Linh trải lòng: "HLV Lê Huỳnh Đức đã động viên tôi rất nhiều. Ông là huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Tôi may mắn khi được làm việc với nhiều tiền đạo hàng đầu. Được tập luyện với những tiền bối, đó là trải nghiệm quý báu. Không chỉ HLV Lê Huỳnh Đức, tôi biết nhiều người đang kỳ vọng vào mình. Tôi sẽ nỗ lực đáp lại".

Tiến Linh nhắn nhủ cầu thủ trẻ: 'Hãy cống hiến và tận hưởng' 

Khoác áo đội tuyển Việt Nam năm 2018, khi mới 21 tuổi, Tiến Linh từng cần tới gần 1 năm để chiếm được suất đá chính. 

Lúc này, Tiến Linh đã là trụ cột đội tuyển quốc gia. Anh cùng lứa trụ cột có sứ mệnh dìu dắt các cầu thủ trẻ, để thế hệ U.23 có thể thuận đường tiếp nối trong tương lai. Theo Tiến Linh, các cầu thủ cần tiếp tục nỗ lực và cống hiến để tích lũy kinh nghiệm. 

"Ở các buổi tập gần đây, các cầu thủ trẻ đã chơi rất quyết tâm và thể hiện khát vọng. Ở trận trước, các cầu thủ trẻ (như Thanh Nhàn, Đình Bắc) đã có cơ hội và chơi tốt. Đó là kinh nghiệm quý báu cho họ. Tôi muốn nhắn nhủ các nhân tố trẻ rằng hãy ra sân, tận hưởng và cống hiến cho màu cờ sắc áo. 

Họ sẽ có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ cho các giải trẻ cuối năm. Tôi muốn các cầu thủ sẽ nỗ lực và tin rằng họ sẽ làm tốt hơn kỳ vọng của ban huấn luyện", chân sút 28 tuổi khẳng định. 

Xem thêm bình luận