HLV Kim tiết lộ 1 cầu thủ vắng mặt trận tái đấu Nepal, kể chuyện Tiến Linh... đòi vé

HLV Kim Sang-sik đã có phương án dùng cầu thủ trẻ

Sau chiến thắng 3-1 trước Nepal ở lượt trận thứ ba vòng loại Asian Cup 2027 (diễn ra tối 9.10), đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik sẽ tái đấu đối thủ Nam Á vào tối mai 14.10, trong khuôn khổ lượt trận thứ tư.

Ở trận lượt đi với Nepal, đội tuyển Việt Nam không ra sân với bất cứ tuyển thủ U.23 nào trong đội hình (toàn bộ 11 cầu thủ đều 25 tuổi trở lên). Đến hiệp 2, HLV Kim Sang-sik mới tung vào sân Thanh Nhàn (phút 63) và Đình Bắc (phút 84). Cả hai dù chơi nhiệt tình, nhưng chưa để lại dấu ấn đậm nét do thời gian thi đấu ít ỏi.

HLV Kim Sang-sik: 'Đội tuyển Việt Nam phải giữ sạch lưới trận lượt về gặp Nepal'

HLV Kim Sang-sik ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi cho HLV Kim Sang-sik: "Liệu ở màn tái đấu Nepal, khi đã hiểu rõ thực lực đối thủ, ông có mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ hơn?".

HLV Kim Sang-sik đáp lời: "Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã chọn giải pháp an toàn ở trận vừa rồi với Nepal, nên không dùng cầu thủ U.23 trong đội hình chính. Còn ở trận ngày mai, tôi chưa thể tiết lộ, nhưng tôi và trợ lý đang lên phương án dùng nhân tố trẻ. Các gương mặt U.23 đủ năng lực đá chính để thể hiện tốt trong trận đấu ngày mai".

Đội tuyển Việt Nam có 6 điểm sau 3 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 (thắng 2, thua 1), tạm đứng nhì bảng F. Nhìn rộng ra, học trò ông Kim đã thắng 9 trong 11 trận gần nhất ở các giải đấu chính thức.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam còn vấn đề cả trong phòng ngự (thủng lưới 8 trong 9 trận gần nhất) lẫn tấn công (bỏ lỡ nhiều cơ hội). HLV Kim Sang-sik và trợ lý đã dành 3 buổi tập vừa qua để giúp cầu thủ "vá lỗi", nhằm chơi tốt hơn trong màn tái đấu Nepal.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện để cải thiện lối chơi ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

"Ở trận trước, chúng tôi đã có chiến thắng 3-1, còn ở trận tới, toàn đội tiếp tục phải thắng và đá tự tin hơn. Đội tuyển Nepal sẽ lùi sâu phòng ngự, nên chúng tôi phải phối hợp ăn ý, di chuyển hợp lý và dứt điểm tốt hơn. Tôi mong các cầu thủ sẽ chơi cống hiến khi được đá tại sân Thống Nhất, trước các CĐV nhà", HLV Kim Sang-sik nhận định.

Đội tuyển Việt Nam vắng Bùi Tiến Dũng

Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã vắng mặt ở các buổi tập vừa qua do chấn thương lưng. Theo HLV Kim Sang-sik, cầu thủ sinh năm 1995 khó ra sân ở màn đối đầu Nepal.

"Bùi Tiến Dũng đã đá hiệp 1 ở trận gặp Nepal. Sau đó, cậu ấy bị đau lưng nên vắng mặt các buổi tập gần đây. Vì chấn thương này, cậu ấy khó có thể góp mặt ở trận tái đấu Nepal tối mai.

Tuy nhiên, còn nhiều cầu thủ có thể đáp ứng chiến thuật mà tôi đề ra. Chúng tôi đang bố trí lối chơi để lấp khoảng trống cậu ấy để lại, nhằm chơi chặt chẽ hơn. Hàng thủ không được để thủng lưới", HLV Kim Sang-sik đánh giá.

Tiến Linh cười rõ tươi khi thầy Kim kể chuyện anh đòi vé Ảnh: nguyên khang

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhắn nhủ thêm: "Tôi mong Tiến Linh có thể ghi nhiều bàn thắng ở trận gặp Nepal. Ở trận trước, chúng tôi dứt điểm 24 lần, ghi 3 bàn. Để ghi nhiều bàn hơn ở trận ngày mai, các cầu thủ cần dứt điểm bình tĩnh, chính xác hơn. Tôi tin họ đủ năng lực và tự tin để làm điều đó.

Đội tuyển Việt Nam luôn mong ghi bàn, dù là từ tình huống cố định hay phối hợp. Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện và phối hợp tốt để mang đến bàn thắng".

Ông Kim cũng tiết lộ câu chuyện thú vị về Tiến Linh: "Nói đến vé xem trận ngày mai, tôi muốn tâm sự là Tiến Linh mấy hôm nay cứ... đòi tôi vé. Từ khi đến Việt Nam, đây là lần đầu tôi được chỉ đạo đội tuyển đá ở Thống Nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực đá tốt để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ".