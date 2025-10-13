Sự trở lại giá trị của Xuân Son và Văn Hậu

Tin vui từ Xuân Son

Sau tròn 10 tháng dưỡng thương và tuân thủ liệu trình phục hồi nghiêm ngặt, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã trở lại thi đấu. Chân sút 28 tuổi này tái xuất ở trận giao hữu giữa CLB Nam Định và Trẻ PVF-CAND (Nam Định thắng 1-0 với bàn thắng của Percy Tau), khi vào sân trong hiệp 2. Dù chỉ thi đấu vài phút, có một số pha chạm bóng, bật tường và rê dắt cơ bản, nhưng với Xuân Son lúc này, có thể thi đấu đã là điều quý giá.

Chân sút gốc Brazil đã trải qua tới gần 1 năm để điều trị chấn thương nghiêm trọng dính phải trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 với đội tuyển Thái Lan.

Xuân Son đã bình phục chấn thương để trở lại thi đấu ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Dù có thể trạng khỏe, tiền sử chấn thương không phức tạp, nhưng để trải qua 4 giai đoạn phục hồi (trong đó giai đoạn cuối là tập trị liệu và thể lực cường độ cao), Xuân Son đã phải rất nỗ lực. Anh trông ngóng từng ngày được trở lại sân cỏ, không bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào của Nam Định lẫn đội tuyển VN, với cảm giác "ngứa ngáy" trong lòng.

Xuân Son chấn thương khi đang đạt đỉnh cao sự nghiệp với ngôi vua phá lưới V-League (ghi 31 bàn sau 26 trận) giúp Nam Định vô địch, rồi lại đoạt vua phá lưới (7 bàn sau 5 trận) cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2024. Việc Xuân Son vắng mặt suốt 10 tháng đã ảnh hưởng lớn đến mọi tập thể mà anh góp mặt.

CLB Nam Định vẫn vô địch V-League, nhưng chưa thể tìm được "trọng pháo" ở đẳng cấp tương đương dù đã mua tới 13 ngoại binh. Với đội tuyển VN, vấn đề còn trầm trọng hơn. HLV Kim Sang-sik đã cải tổ hàng công bằng rất nhiều tiền đạo, tiền vệ, nhưng chưa có ai có thể lấp đầy khoảng trống mà Xuân Son để lại.

Văn Hậu tái xuất

4 trận gần nhất, đội tuyển VN vẫn ghi 10 bàn, nhưng 7 trong số đó vào lưới những đội yếu như Lào, Campuchia. Gặp Malaysia, học trò ông Kim gần như không thể lên bóng. Hay trước Nepal ở trận vừa rồi, hầu như các pha chuyền dài, tạt biên của đội tuyển VN đều bị đội bóng hạng 176 thế giới vô hiệu hóa, bởi không còn một "ngọn hải đăng" tin cậy sẵn sàng tì đè, đón lõng bóng ở phía trong.

Bởi vậy, sự trở lại của Xuân Son sẽ được HLV Kim Sang-sik theo sát. Từ nay đến trận tái đấu Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2026 còn 5 tháng (tháng 3.2026). Quãng thời gian đủ dài để Xuân Son đá chính, lấy lại phong độ, cảm giác thi đấu lẫn độ nhạy bén từng tạo nên tiền đạo phá nhiều kỷ lục V-League. Quan trọng hơn, khi Xuân Son tái xuất, cả chuyên môn lẫn niềm tin của đội tuyển VN có thể được vực dậy mạnh mẽ. Đó là sức bật cần thiết để đoạt vé dự Asian Cup 2027 và bảo vệ ngai vàng AFF Cup vào năm sau.

"Trái ngọt" cho Văn Hậu

Ngày trở lại của Văn Hậu bị lu mờ khi anh cùng CLB Công an Hà Nội (CAHN) thua trận giao hữu trước CLB Hà Nội. Nhưng với hậu vệ 26 tuổi này, có thể sải bước trở lại trên sân cỏ là cuộc chiến mà anh đã thắng chính mình, vượt qua giới hạn bản thân.

Văn Hậu đã bị hoài nghi khả năng trở lại, khi anh từng dính chấn thương viêm điểm bám gót chân, sụn gối, phù dập dây chằng chéo trước, chéo sau và gân cơ khoeo… 2 năm qua, cái tên Văn Hậu mờ dần trên bản đồ bóng đá, khi hậu vệ trái một thời của đội tuyển VN nghỉ thi đấu hoàn toàn để phẫu thuật, trị liệu và tập hồi phục.

Khi tưởng như hy vọng trở lại của Văn Hậu cạn dần bởi anh dính quá nhiều chấn thương nghiêm trọng trong bóng đá, hậu vệ này đã thắp lên hy vọng với màn tái xuất vừa rồi, dẫu rằng đó chỉ là bước đi nhỏ trên chặng đường rất dài anh phải vượt qua.

Còn quá sớm để nói về triển vọng Văn Hậu ở CLB CAHN, hay "cửa" trở lại đội tuyển VN. Tuy nhiên, với một hậu vệ từng nhiều lần tiêm thuốc, bó gối chịu đau để vào sân, chẳng thể nghi ngờ về nhiệt huyết và khát vọng. Khát vọng đã đưa chàng trai quê Hưng Yên đi lên từ con số 0 trở thành hậu vệ toàn năng bậc nhất lịch sử bóng đá VN đến nay.

Văn Hậu hãy tiếp tục bền bỉ cố gắng. Dù tương lai khó đoán trước, nhưng thầy Kim sẽ không quay lưng với những người không bao giờ từ bỏ.