HLV Harry Kewell gọi, Đỗ Hoàng Hên trả lời: Ra mắt đội tuyển Việt Nam cùng Xuân Son?

Đỗ Hoàng Hên (thứ 2 từ phải sang) sẽ sớm ra mắt CLB Hà Nội trong tư cách cầu thủ nội ảnh: CLb hà Nội

Đỗ Hoàng Hên đem vận son cho HLV Harry Kewell?

Ngày 4.10, CLB Hà Nội đã chính thức bổ nhiệm huyền thoại bóng đá Úc Harry Kewell trong vai trò HLV trưởng, để ông Yusuke Adachi chuyên tâm cho vai trò Giám đốc kỹ thuật, với một món quà đặc biệt mang tên Đỗ Hoàng Hên.

Ban lãnh đạo CLB Hà Nội kỳ vọng kinh nghiệm, tài năng của ngôi sao một thời CLB Leeds United và Liverpool sẽ giúp đội bóng thủ đô trở lại vị thế của kỷ lục gia về số lần vô địch V-League.

Đồng thời, đội bóng thủ đô cũng có kèm một món quà cho HLV Kewell khi tiền vệ Hendrio đã sẵn sàng xung trận với cái tên Việt là Đỗ Hoàng Hên, trong tư cách một công dân Việt Nam.

Huyền thoại Harry Kewell thử bánh trung thu, bắt đầu hành trình với CLB Hà Nội

Hendrio góp công lớn giúp Xuân Son tỏa sáng ở CLB Nam Định ảnh: Linh Nhi

Đến Việt Nam từ đầu mùa 2021 để khoác áo CLB Quy Nhơn (tên cũ là CLB Bình Định), Đỗ Hoàng Hên luôn là một trong những tiền vệ công sáng tạo, tài hoa và giàu tính đột biến nhất ở V-League.

Mùa bóng này, CLB Hà Nội đã đăng ký Đỗ Hoàng Hên trong tư cách cầu thủ nội trong lúc chờ anh chính thức nhận căn cước công dân như một người Việt Nam, một phần ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích đội bóng.

Trước khi HLV Harry Kewell cập bến, CLB Hà Nội đang tạm xếp hạng 6 ở V-League 2025 - 2026 với 8 điểm sau 6 trận, lý do không nhỏ đến từ hàng công chỉ ghi được 8 bàn thắng.

Đỗ Hoàng Hên chưa thể cống hiến cho đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik sẽ cân nhắc gọi tên Đỗ Hoàng Hên ảnh: Ngọc Linh

Vào lúc này, đội tuyển Việt Nam đang tập trung tại TP.HCM, chuẩn bị cho 2 trận gặp Nepal tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, cụ thể trên sân Bình Dương (ngày 9.10) và Thống Nhất (14.10), với mục tiêu rất rõ ràng của HLV Kim Sang-sik là 2 chiến thắng thuyết phục.

Việc Đỗ Hoàng Hên có thể ra sân cho CLB Hà Nội từ vòng 7 là tin vui cho đội tuyển Việt Nam, khi tiền vệ tài hoa này sẽ thi đấu tại V-League 2025 - 2026, trước khi có cơ hội cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Khá đáng tiếc khi Đỗ Hoàng Hên sẽ không thể thỏa giấc mơ khoác lên mình chiếc áo đấu của đội tuyển Việt Nam ở kỳ FIFA Days tháng 10 này, thậm chí là tháng 11.

Hendrio có thể sẽ ra mắt đội tuyển Việt Nam trong ngày trở lại của Xuân Son ảnh: Ngọc Linh

Đơn giản vì VFF và đội tuyển Việt Nam dù đã cấp quốc tịch cho tiền vệ này, nhưng sẽ mặc định tuân thủ các quy định của FIFA: chờ anh đủ 5 năm sinh sống ở Việt Nam.

Theo đó, Đỗ Hoàng Hên sẽ không thể thi đấu trận gặp Lào ở kỳ FIFA Days tháng 11, do chưa đủ thời gian sinh sống ở Việt Nam. Thực tế, anh sẽ sẵn sàng ở lượt đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Đó sẽ là trận đấu có ý nghĩa rất lớn, khi đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở lượt về vào tháng 3.2026, với mục tiêu sẽ lấy trọn 3 điểm trên sân nhà. Sẽ không loại trừ người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được chứng kiến người hùng Xuân Son trở lại bên cạnh người bạn thân ăn ý Đỗ Hoàng Hên.