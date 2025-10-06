Huyền thoại triệu USD Harry Kewell: 'Tôi sẽ đưa CLB Hà Nội về vị thế vốn có'

Tham vọng của HLV Harry Kewell

"Nét thú vị trong bóng đá, là nó mang lại cho bạn cơ hội tiếp cận nhiều đất nước, văn hóa khác nhau. Tôi biết ơn bóng đá, vì cho tôi đến với những nơi tôi muốn đặt chân trở lại. Có lẽ vì thế, trải nghiệm của tôi về Hà Nội rất tuyệt. Tôi rất yêu nơi này", HLV Harry Kewell chia sẻ ngay khi đặt chân đến thủ đô, để bắt đầu hành trình huấn luyện CLB Hà Nội.

CLB Hà Nội bổ nhiệm Harry Kewell vào ghế HLV trưởng từ ngày 4.10, với bản hợp đồng chưa tiết lộ chi tiết thời hạn và lương, thưởng. Cựu tuyển thủ Úc có nhiệm vụ đưa CLB Hà Nội (hiện đứng hạng sáu với 8 điểm sau 6 trận) trở lại cuộc đua vô địch.

Trước khi Harry Kewell cập bến, CLB Hà Nội đã dùng 2 HLV mùa này. HLV Makoto Teguramori bị sa thải sau chuỗi 4 trận không thắng tại V-League và Cúp quốc gia. HLV tạm quyền Yusuke Adachi (hiện đã trở lại ghế giám đốc kỹ thuật) giúp đội thắng 2, hòa 1 để vươn lên giữa bảng.

"Tôi rất vui khi đến CLB Hà Nội và mong chờ thử thách trước mắt. Hy vọng chúng ta sẽ tạo nên bầu không khí tuyệt vời và đưa CLB Hà Nội trở lại vị thế vốn có", HLV Harry Kewell khẳng định.

HLV Harry Kewell sinh năm 1978, là cái tên quen thuộc với đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong sự nghiệp quốc tế, huyền thoại bóng đá Úc có 56 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 17 bàn thắng và tham dự 2 kỳ World Cup 2006 và 2010.

Kewell cùng với Tim Cahill và Mark Viduka là những tuyển thủ Úc thành công nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Ông khoác áo Leeds United giai đoạn 1995 - 2003, trong đó có những năm tháng đầu những năm 2000 cùng Leeds "làm mưa làm gió" ở Ngoại hạng Anh.

Đây là giai đoạn Kewell được định giá 10 triệu euro (khoảng 300 tỉ đồng). Nên nhớ, 10 triệu euro cách đây 25 năm là con số rất lớn mà không nhiều ngôi sao có thể chạm đến.

Cần chứng tỏ nhiều hơn

Sở hữu sự nghiệp "quần đùi áo số" huy hoàng, nhưng Harry Kewell lại đang bước qua sự nghiệp huấn luyện tương đối trầm lắng.

Trên cương vị HLV, Kewell từng cầm quân ở CLB tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet.

Năm 2022, ông gia nhập ban huấn luyện CLB Celtic (Scotland) với vai trò trợ lý cho huấn luyện viên Ange Postecoglou, trước khi đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng Yokohama F. Marinos vào đầu năm 2024. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng Nhật Bản giành ngôi á quân AFC Champions League 2023 - 2024.

"Tôi có những kinh nghiệm đầu tiên (về văn hóa châu Á) khi làm việc với cầu thủ châu Á ở Celtic, với những tuyển thủ Nhật Bản và Hàn Quốc như Daizen Maeda, Kyogo Furuhashi, Reo Hatate và Yang Hyun-jun. Họ có thái độ chuyên nghiệp và phi thường. Sau đó, tôi sang Nhật Bản huấn luyện. Tôi tin rằng, một HLV giỏi cần tạo ra môi trường khiến các cầu thủ muốn gia nhập. Tôi sẽ đến nơi mà các cầu thủ muốn được học hỏi. Ở Việt Nam, các cầu thủ rất cầu thủ và muốn phát triển. Tôi sẽ làm hết sức để CLB Hà Nội tiến bộ", HLV Harry Kewel đánh giá.

Trận ra mắt của cựu sao Liverpool chính là màn so tài CLB Ninh Bình ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 18.10 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Đây là trận đấu rất khó khăn cho Kewell, khi Ninh Bình đang bay cao trên ngôi đầu V-League. Dù để hòa cả 2 trận gần nhất trước Hải Phòng (2-2) và Thể Công Viettel (1-1), nhưng Ninh Bình vẫn là đội mạnh, sở hữu tiềm lực lớn cả về tài chính lẫn lực lượng nội, ngoại binh.