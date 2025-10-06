Đội tuyển Việt Nam có thể đấu Nepal bằng đội hình trẻ nhất lịch sử

Đội tuyển Việt Nam dành chỗ cho người trẻ

Đội tuyển Việt Nam đã tập buổi đầu tiên vào chiều qua (5.10), nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Nepal ở các lượt trận thứ ba (9.10) và thứ tư (14.10) trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, đều diễn ra tại TP.HCM.

Do tiền vệ Nguyễn Quang Hải vắng mặt vì chấn thương, trong tay ông Kim lúc này chỉ còn 23 cầu thủ, bằng đúng số lượng đăng ký danh sách chính thức cho 2 trận gặp Nepal. Nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định sẽ không gọi thêm cầu thủ nào. Đồng nghĩa, đội tuyển Việt Nam có bao nhiêu, đá bấy nhiêu. Sẽ không có đợt thanh lọc nào để rút gọn danh sách thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đây là tín hiệu vui cho các nhân tố U.23 Việt Nam. Toàn bộ 7 cầu thủ U.23 (gồm Trần Trung Kiên, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Phi Hoàng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn) đều chắc chắn có mặt trong danh sách đăng ký, không lo nguy cơ sớm chia tay đội tuyển.

Đợt tập trung tháng 10 đóng vai trò quan trọng, khi đội tuyển Việt Nam đang chuyển giao thế hệ. Nhiều trụ cột đã "rơi rụng" dần vì không còn đáp ứng tiêu chí thể lực, phong độ và hòa hợp lối chơi đầy khắt khe mà HLV Kim Sang-sik để ra. Khoảng trống ấy nhanh chóng được khỏa lấp bằng lứa trẻ, vốn đang hừng hực khí thế sau 7 trận thắng liên tục kéo dài từ giải U.23 Đông Nam Á đến vòng loại U.23 châu Á.

Đặng Văn Lâm hạnh phúc ngày trở lại đội tuyển Việt Nam: ‘Ngỡ như mới hôm qua’

Chuyện những gương mặt trẻ như Trung Kiên, Hiểu Minh, Văn Khang... đóng vai chính ở đội tuyển Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, sớm hay muộn, còn tùy vào chiến lược dùng người và màn thể hiện của cầu thủ trẻ.

Ông Kim dùng 'tổ 2' ở trận đấu ngày 14.10?

Là chiến lược gia thận trọng và tính toán kỹ lưỡng, HLV Kim Sang-sik sẽ không vội vàng trao suất đá cho người trẻ ngay lập tức.

Đội tuyển Việt Nam cần đảm bảo chiến thắng trước Nepal. Bởi nên nhớ, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa chốt án phạt cho Malaysia sau bê bối gian lận cầu thủ nhập tịch. Do vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn đang chỉ đứng nhì bảng, kém Malaysia 3 điểm. Các cầu thủ cần dốc sức thắng Nepal cả 2 trận để lấy trọn 6 điểm, nhằm gây sức ép cho Malaysia trước ngày ra án phạt.

Trung vệ trẻ Nhật Minh lần đầu lên đội tuyển quốc gia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Để chắc chắn có 3 điểm, đội tuyển Việt Nam vẫn cần bộ khung mạnh nhất, như thủ môn Đặng Văn Lâm, trung vệ Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, hậu vệ cánh Cao Pendant Quang Vinh, Trương Tiến Anh, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hai Long, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải.

Tuy nhiên, nếu thắng đậm và "đọc" được hoàn toàn năng lực của Nepal ở trận lượt đi vào ngày 9.10, HLV Kim Sang-sik có thể sẽ tính toán sử dụng các cầu thủ trẻ vào màn tái đấu ngày 14.10. Vì khi ấy, đội tuyển Việt Nam đã hiểu rõ đối thủ để cân đối nhân sự hợp lý. Đồng thời, bước đệm từ chiến thắng ngày 9.10 sẽ mang tới sự tự tin cho cầu thủ, để thầy Kim thuận tiện dọn đường cho người trẻ.

Như vậy, để lứa U.23 có cơ hội, đội tuyển Việt Nam trước tiên cứ phải thắng trận đấu ngày 9.10. Nếu học trò ông Kim "phủ đầu" đối thủ tốt để nhanh chóng giành kết quả có lợi, các tài năng trẻ (chủ yếu là tiền vệ, tiền đạo) có cơ hội ra sân trong hiệp 2.

HLV Kim Sang-sik luôn dùng người khó lường, như cái cách ông đưa Bùi Vĩ Hào (22 tuổi) bước ra ánh sáng tại AFF Cup 2024, hay dùng trung vệ trẻ Phạm Lý Đức ở trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong những ngày tới, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ phân tích màn thể hiện của cầu thủ trên sân, để lên kế hoạch cho 2 trận gặp Nepal. Lúc này, ai đá chính, ai dự bị, đó vẫn là toan tính mang tính dự đoán của cá nhân ông Kim.

Với lứa U.23, đội tuyển Việt Nam có thể ra sân với đội hình trẻ trung bậc nhất lịch sử, khi có từ 6 đến 7 cầu thủ 22 tuổi trong đội hình.

"Mồi lửa" đầu tiên của cuộc chuyển giao thế hệ sẽ được thắp lên tại TP.HCM trong tháng này.



