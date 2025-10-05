Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nepal chốt nhân sự đấu đội tuyển Việt Nam: Đối thủ 'mềm', nhưng thầy Kim cần lưu ý...

Hồng Nam
Hồng Nam
05/10/2025 12:02 GMT+7

Đội tuyển Nepal đã chốt xong danh sách chính thức cho 2 trận gặp Việt Nam (ngày 9 và 14.10) tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra tại TP.HCM.

Đội tuyển Nepal chốt danh sách chính thức

Danh sách 24 cầu thủ Nepal chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 đã được chốt xong vào hôm nay (5.10).

Đội bóng của HLV Matt Ross mang tới Việt Nam đội hình rất trẻ, với nhiều gương mặt ở độ U.23, U.20. Đội tuyển Nepal đang trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ, với nòng cốt là các gương mặt trẻ. Đại diện Nam Á đứng hạng 176 thế giới (kém đội tuyển Việt Nam 62 bậc), chưa từng vượt qua vòng loại Asian Cup.

Nepal chốt nhân sự đấu đội tuyển Việt Nam: Đối thủ 'mềm', nhưng thầy Kim cần lưu ý...- Ảnh 1.

Danh sách đội tuyển Nepal

ẢNH: ANFA

Theo Transfermarkt, giá trị đội hình Nepal là 1,5 triệu euro (khoảng 45 tỉ đồng), bằng gần 1/3 giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam (5 triệu euro). 

Đáng chú ý nhất trong đội hình Nepal chỉ có tiền đạo Anja Bista (27 tuổi), người đã ghi 13 bàn sau 70 trận cho đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, còn có "lão tướng" Rohit Chand với 97 trận cho Nepal. Các tuyển thủ Nepal chủ yếu đá ở trong nước, tại Bangladesh, Indonesia hoặc Lào. 

Đội tuyển Nepal mới thắng 1 trận từ đầu năm, trước Singapore với tỷ số 1-0 trên sân khách. Tại vòng loại Asian Cup 2027, Nepal đã thua Malaysia (0-2) và Lào (1-2). Đội cũng có 2 trận hòa 0-0 trước Bangladesh và Hồng Kông.

Đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nepal: Quang Hải vắng mặt, Văn Lâm trở lại

Nhìn chung, Nepal là đối thủ dưới cơ so với Việt Nam, bị đánh giá thấp hơn nhiều đội như Lào, Campuchia. 2 trận gặp Nepal trên sân Bình Dương (9.10) và Thống Nhất (14.10) là cơ hội vàng để đội tuyển Việt Nam thắng đậm, lấy trọn 6 điểm nhằm gây áp lực lên Malaysia.

Trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa đưa ra phán quyết cho bê bối giả mạo giấy tờ cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa chắc được xử thắng 3-0. Các cầu thủ phải làm tốt phần việc của mình, đó là thắng nhiều nhất có thể nhằm tích lũy điểm số, cạnh tranh vé đến Asian Cup 2027.

Dù đối thủ yếu, nhưng đội tuyển Việt Nam cần thận trọng, thi đấu với cách tiếp cận khoa học, chừng mực. Không thể nói trước điều gì trong bóng đá. Thầy trò HLV Kim Sang-sik phải chuẩn bị kỹ càng để giữ chiến thắng ở lại sân nhà. 

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam: Gác chuyện Malaysia, quyết thắng Nepal 2 trận đã!

Đội tuyển Việt Nam: Gác chuyện Malaysia, quyết thắng Nepal 2 trận đã!

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 10 là đánh bại Nepal ở 2 trận đấu lượt 3 và 4 (diễn ra ngày 9.10 và 14.10), qua đó tạo ưu thế điểm số tại vòng loại Asian Cup 2027.

HLV triệu USD Harry Kewell của CLB Hà Nội: Gặp đội nào trận đầu, thắng được không?

Nóng: Quang Hải tạm chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik gọi ai thay?

Khám phá thêm chủ đề

Nepal đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik Asian Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận