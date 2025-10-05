Nepal chốt nhân sự đấu đội tuyển Việt Nam: Đối thủ 'mềm', nhưng thầy Kim cần lưu ý...

Đội tuyển Nepal chốt danh sách chính thức

Danh sách 24 cầu thủ Nepal chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 đã được chốt xong vào hôm nay (5.10).

Đội bóng của HLV Matt Ross mang tới Việt Nam đội hình rất trẻ, với nhiều gương mặt ở độ U.23, U.20. Đội tuyển Nepal đang trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ, với nòng cốt là các gương mặt trẻ. Đại diện Nam Á đứng hạng 176 thế giới (kém đội tuyển Việt Nam 62 bậc), chưa từng vượt qua vòng loại Asian Cup.

Danh sách đội tuyển Nepal ẢNH: ANFA

Theo Transfermarkt, giá trị đội hình Nepal là 1,5 triệu euro (khoảng 45 tỉ đồng), bằng gần 1/3 giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam (5 triệu euro).

Đáng chú ý nhất trong đội hình Nepal chỉ có tiền đạo Anja Bista (27 tuổi), người đã ghi 13 bàn sau 70 trận cho đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, còn có "lão tướng" Rohit Chand với 97 trận cho Nepal. Các tuyển thủ Nepal chủ yếu đá ở trong nước, tại Bangladesh, Indonesia hoặc Lào.

Đội tuyển Nepal mới thắng 1 trận từ đầu năm, trước Singapore với tỷ số 1-0 trên sân khách. Tại vòng loại Asian Cup 2027, Nepal đã thua Malaysia (0-2) và Lào (1-2). Đội cũng có 2 trận hòa 0-0 trước Bangladesh và Hồng Kông.

Nhìn chung, Nepal là đối thủ dưới cơ so với Việt Nam, bị đánh giá thấp hơn nhiều đội như Lào, Campuchia. 2 trận gặp Nepal trên sân Bình Dương (9.10) và Thống Nhất (14.10) là cơ hội vàng để đội tuyển Việt Nam thắng đậm, lấy trọn 6 điểm nhằm gây áp lực lên Malaysia.

Trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa đưa ra phán quyết cho bê bối giả mạo giấy tờ cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa chắc được xử thắng 3-0. Các cầu thủ phải làm tốt phần việc của mình, đó là thắng nhiều nhất có thể nhằm tích lũy điểm số, cạnh tranh vé đến Asian Cup 2027.

Dù đối thủ yếu, nhưng đội tuyển Việt Nam cần thận trọng, thi đấu với cách tiếp cận khoa học, chừng mực. Không thể nói trước điều gì trong bóng đá. Thầy trò HLV Kim Sang-sik phải chuẩn bị kỹ càng để giữ chiến thắng ở lại sân nhà.