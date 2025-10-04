Nóng: Quang Hải tạm chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik gọi ai thay?

Quang Hải rút khỏi đội tuyển Việt Nam vì chấn thương

Do chưa kịp hồi phục chấn thương ở khớp vai phải, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không thể góp mặt trong đợt hội quân FIFA Days tháng 10 của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Ngày 3.10, tức một ngày trước lịch tập trung, Quang Hải đã được đưa đi chụp MRI để đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả cho thấy tiền vệ này cần thêm thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo quá trình hồi phục.

Quang Hải lỡ hẹn với đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

HLV Kim Sang-sik đồng ý với chỉ định của bác sĩ và đã báo cáo lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thôi không triệu tập Quang Hải trong đợt tập trung lần này, đồng thời động viên anh tập trung điều trị.

HLV Kim Sang-sik cũng không triệu tập bổ sung cầu thủ thay thế, qua đó quân số đội tuyển hiện tại là 23 người, đúng bằng số lượng đăng ký thi đấu theo điều lệ.

Trước đó, chấn thương đã khiến Quang Hải vắng mặt trong ba trận đấu quốc tế của CLB Công an Hà Nội tại AFC Champions League Two và giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025-2026, cũng như không thể góp mặt trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia đợt FIFA Days tháng 9.

Theo kế hoạch, hôm nay (4.10), đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại TP.HCM. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có quỹ thời gian 5 ngày tập luyện trước khi bước vào trận lượt đi gặp Nepal lúc 19 giờ 30 ngày 9.10 trên sân vận động Bình Dương (Thủ Dầu Một, TP.HCM).

Trận lượt về diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 14.10 trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM). Đáng ra, trận lượt về sẽ đá ở Nepal, nhưng đội bạn đã nhường quyền tổ chức trận đấu này cho Việt Nam.

Ban tổ chức đã công bố kế hoạch bán vé cho hai trận đấu này với hai mệnh giá 200.000 đồng và 400.000 đồng. Vé được phát hành trực tuyến độc quyền trên ứng dụng OneU (tên cũ VinID) theo hai đợt: từ 29.9 đến 5.10 và từ 6.10 đến 7.10, hoặc cho đến khi hết vé. Ngoài ra, ban tổ chức cũng mở bán trực tiếp tại quầy vé sân Bình Dương và sân Thống Nhất từ ngày 4.10.