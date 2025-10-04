Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: Quang Hải tạm chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik gọi ai thay?

Hồng Nam
Hồng Nam
04/10/2025 11:00 GMT+7

Tiền vệ Quang Hải không thể góp mặt ở đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 10 do chấn thương.

Quang Hải rút khỏi đội tuyển Việt Nam vì chấn thương

Do chưa kịp hồi phục chấn thương ở khớp vai phải, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không thể góp mặt trong đợt hội quân FIFA Days tháng 10 của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Ngày 3.10, tức một ngày trước lịch tập trung, Quang Hải đã được đưa đi chụp MRI để đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả cho thấy tiền vệ này cần thêm thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo quá trình hồi phục. 

Nóng: Quang Hải tạm chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik gọi ai thay?- Ảnh 1.

Quang Hải lỡ hẹn với đội tuyển Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

HLV Kim Sang-sik đồng ý với chỉ định của bác sĩ và đã báo cáo lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thôi không triệu tập Quang Hải trong đợt tập trung lần này, đồng thời động viên anh tập trung điều trị.

HLV Kim Sang-sik cũng không triệu tập bổ sung cầu thủ thay thế, qua đó quân số đội tuyển hiện tại là 23 người, đúng bằng số lượng đăng ký thi đấu theo điều lệ.

Trước đó, chấn thương đã khiến Quang Hải vắng mặt trong ba trận đấu quốc tế của CLB Công an Hà Nội tại AFC Champions League Two và giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025-2026, cũng như không thể góp mặt trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia đợt FIFA Days tháng 9.

Theo kế hoạch, hôm nay (4.10), đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại TP.HCM. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có quỹ thời gian 5 ngày tập luyện trước khi bước vào trận lượt đi gặp Nepal lúc 19 giờ 30 ngày 9.10 trên sân vận động Bình Dương (Thủ Dầu Một, TP.HCM). 

Trận lượt về diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 14.10 trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM). Đáng ra, trận lượt về sẽ đá ở Nepal, nhưng đội bạn đã nhường quyền tổ chức trận đấu này cho Việt Nam. 

Ban tổ chức đã công bố kế hoạch bán vé cho hai trận đấu này với hai mệnh giá 200.000 đồng và 400.000 đồng. Vé được phát hành trực tuyến độc quyền trên ứng dụng OneU (tên cũ VinID) theo hai đợt: từ 29.9 đến 5.10 và từ 6.10 đến 7.10, hoặc cho đến khi hết vé. Ngoài ra, ban tổ chức cũng mở bán trực tiếp tại quầy vé sân Bình Dương và sân Thống Nhất từ ngày 4.10.

Tin liên quan

HLV triệu USD Harry Kewell của CLB Hà Nội: Gặp đội nào trận đầu, thắng được không?

HLV triệu USD Harry Kewell của CLB Hà Nội: Gặp đội nào trận đầu, thắng được không?

Trận ra mắt của HLV Harry Kewell trên cương vị 'thuyền trưởng' CLB Hà Nội là màn tiếp đón đội đầu bảng Ninh Bình trên sân nhà.

CLB Hà Nội công bố tân HLV: Cái tên cực 'khủng', từng cùng Liverpool vô địch Champions League

U.23 Việt Nam sẵn sàng cho thử thách châu Á, đối thủ mạnh cỡ nào?

Khám phá thêm chủ đề

Quang Hải Kim Sang-sik Nepal đội tuyển Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận