U.23 Việt Nam sẵn sàng cho thử thách châu Á, đối thủ mạnh cỡ nào?

Đ ỐI THỦ CỦA U.23 VN CÓ ĐÁNG NGẠI?

Lá thăm may rủi đã đưa U.23 VN rơi vào bảng A, cùng chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan. Việc không phải gặp những ứng viên cực mạnh như U.23 Hàn Quốc, U.23 Uzbekistan và U.23 Nhật Bản có thể xem như lợi thế của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, các đối thủ ở bảng A vẫn đáng ngại, buộc U.23 VN phải rất nỗ lực mới có thể có điểm. Trong đó, ngọn núi cao nhất mang tên U.23 Ả Rập Xê Út.

U.23 VN đã thắng 7 trận dưới thời HLV Kim Sang-sik ẢNH: MINH TÚ

Ở cấp độ U.23, Ả Rập Xê Út là thế lực lớn tại châu Á. Đại diện Tây Á từng lên ngôi vô địch năm 2022, cùng hai lần về nhì vào các năm 2013 và 2020. Bóng đá Ả Rập Xê Út sở hữu hệ thống đào tạo trẻ bài bản, chú trọng phát triển kỹ thuật cá nhân. Các cầu thủ trẻ của họ luôn nhanh nhẹn, khéo léo, đột phá cá nhân tốt và có kỹ thuật điêu luyện. U.23 VN từng trải nghiệm điều này khi thua 0-2 trước U.23 Ả Rập Xê Út ở tứ kết U.23 châu Á 2022. Trước đối thủ tinh quái và khoa học hơn, đội bóng khi ấy của HLV Gong Oh-kyun (có Văn Khang, Văn Trường vẫn khoác áo U.23 VN hiện nay) không thể chống đỡ. Để có ít nhất 1 điểm trước U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 VN cần phòng ngự tập trung và thận trọng trước chân sút Abdullah Radif, người đã ghi 12 bàn sau 20 trận gần nhất cho đội nhà.

U.23 Jordan cũng là đối thủ đáng gờm. Từng đoạt hạng ba giải U.23 châu Á 2013, bóng đá trẻ Jordan sau đó trải qua một thập niên trầm lắng. Nhưng ở sân chơi châu Á, U.23 Jordan vẫn "khắc" U.23 VN, khi đã thắng 3-1 ở vòng bảng 2016 và hòa 0-0 ở vòng bảng 2020. Cả hai lần cùng bảng với U.23 Jordan, U.23 VN đều bị loại sớm. Đây là cái "dớp" thầy trò HLV Kim Sang-sik cần phá. Bóng đá Jordan đang thăng hoa với ngôi á quân Asian Cup 2023 và vé dự World Cup 2026. Với khí thế ấy, đội bóng có lối chơi cơ bắp, thiên về đột phá cá nhân này sẽ là bài toán khó giải.

U.23 Kyrgyzstan là đội kém tiếng nhất ở bảng A (lần đầu dự vòng chung kết), nhưng nên nhớ ở vòng loại, đại diện Trung Á đã cầm hòa 2-2 trước đương kim á quân U.23 Uzbekistan để đoạt ngôi đầu. Lối đá kỹ thuật, lắt léo hứa hẹn biến U.23 Kyrgyzstan thành ẩn số thú vị.

T ÍNH TOÁN TỪNG TRẬN

U.23 VN sẽ gặp U.23 Jordan ở trận ra quân (7.1.2026), sau đó tiếp đón U.23 Kyrgyzstan (10.1), rồi chạm trán U.23 Ả Rập Xê Út (13.1). Trong đó, chìa khóa sẽ là cuộc đối đầu U.23 Jordan. Bởi không chỉ là trận khai màn vốn mang ý nghĩa khởi động chiến dịch, mà U.23 Jordan chính là đối thủ trực tiếp cạnh tranh tấm vé với Quốc Việt cùng đồng đội (chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út nhiều khả năng đoạt một vé). Mỗi trận đấu sẽ mang một sắc thái và vai trò riêng, dù vậy, việc sớm xác định mức độ quan trọng sẽ giúp HLV Kim Sang-sik tính toán điểm rơi phong độ, lực lượng phù hợp. Trong bối cảnh giải đá với mật độ 3 ngày/trận, U.23 VN cần chiến thuật để giải quyết từng trận đấu, cũng như chiến lược cho cả hành trình.

U.23 VN đã thắng cả 7 trận đầu tiên dưới thời ông Kim, nhưng hầu hết là trước đối thủ quen thuộc tại Đông Nam Á. Bước ra sân chơi châu Á, các trận đấu sẽ khốc liệt và khó lường hơn nhiều. Đó là lý do đội U.23 sẽ tập trung vào tháng 10 để tập huấn tại UAE. Trùng hợp là U.23 VN sẽ đá giao hữu với U.23 Qatar, đội bóng cũng đến từ Tây Á giống như hai đối thủ cùng bảng U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Jordan. Được cọ xát với đối thủ giàu kỹ thuật, đá ban bật, đập nhả như U.23 Qatar sẽ giúp cầu thủ hiểu hơn về các đội Tây Á, từ đó tìm ra cách khắc chế.

U.23 VN đã lọt vào tứ kết năm 2022 và 2024 nhờ đấu pháp biết mình biết người, lựa chọn chiến thuật cụ thể cho từng trận. Với cách đá thực dụng, ưu tiên kỷ luật phòng ngự của HLV Kim Sang-sik, U.23 VN sẽ là tập thể khó bị đánh bại. Song, các cầu thủ trẻ vẫn cần tích lũy kinh nghiệm qua từng trận đấu ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia để tiến bộ, qua đó đáp ứng được yêu cầu của thầy Kim và không bị ngợp trước các ngọn núi châu Á.