CLB CAHN thắng đậm đội Hồng Kông: Dẫn đầu bảng Cúp C2 châu Á, HLV Polking vui như Tết

CLB CAHN khởi đầu ấn tượng

Trận hòa 2-2 đáng tiếc trên sân Bắc Kinh Quốc An đã đặt CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) vào thế phải thắng ở cuộc tiếp đón Tai Po (Hồng Kông), tại lượt trận thứ hai AFC Champions League 2 diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 2.10.

Trong khi đó, Tai Po không nhất thiết phải thắng. Chiến thắng bất ngờ với tỷ số 2-1 trước MacArthur (Úc) đã giúp đại diện Hồng Kông chỉ cần tối thiểu 1 điểm để không bị CLB CAHN vượt qua.

Leo Artur (áo đỏ) bị đối thủ truy cản quyết liệt ẢNH: MINH TÚ

Dù vậy, với thực lực nhỉnh hơn, CLB CAHN đã không để đối thủ ra về với điểm số. Học trò HLV Alexandre Polking tràn lên dồn ép Tai Po từ những phút đầu, nhờ hàng loạt hảo thủ tấn công như Vitao, Stefan Mauk, Alan Grafite, Rogerio Alves và Leo Artur.

Sự trở lại của Alan Grafite giúp Leo Artur có người "chia lửa". Chính bộ đôi ăn ý này đã giúp CLB CAHN kiểm soát thế trận và liên tục mở khóa hàng thủ Tai Po.

Phút 27, lưới của Tai Po rung lên trước sức ép của chủ nhà. Văn Đô khoan phá biên phải rồi chuyền vào cho ngoại binh Rogerio Alves của CLB CAHN dứt điểm. Bóng chạm người hậu vệ Tai Po đổi hướng đi vào lưới, mang về bàn thắng giải tỏa gánh nặng áp lực cho chủ nhà.

Phút 32, lại là Rogerio chọn vị trí nhạy bén và lần này, anh đã điền tên lên bảng tỷ số. Tân binh của CLB CAHN đón quả tạt của Leo Artur rồi dứt điểm cận thành thoải mái, nhân đôi cách biệt cho đội bóng của HLV Polking.

Chiến thắng đậm đà

Tỷ số 2-0 trong hiệp 1 giúp CLB CAHN có thế trận thoải mái hơn sau giờ nghỉ. Đội chủ nhà chủ động lùi về nhường quyền kiểm soát cho Tai Po, nhưng vẫn có những pha phản đòn sắc sảo.

Phút 62, CLB CAHN pressing tốt để đoạt bóng, mở ra không gian mênh mông cho Vitao trước vòng cấm. Nhưng thay vì chọc khe cho Alves, Vitao lại chọn sút luôn vào góc gần đưa bóng đi chệch cột dọc.

Rogerio Alves ghi bàn ẢNH: MINH TÚ

Gương mặt thất vọng của HLV Polking sau pha bỏ lỡ của Vitao là chi tiết trong bức tranh tổng thể về sự phung phí của CLB CAHN. Dù có nhiều khoảng trống để ghi bàn, nhưng các tiền đạo chủ nhà lại không chắt chiu.

Phút 65, Văn Đô nhả bóng vừa nhịp cho Leo Artur sút xa ngoài vòng cấm. Bóng đi chìm và hiểm, nhưng vẫn không thể đi trúng cầu môn. Hiệu quả sút trúng đích của CLB CAHN (2 lần) thậm chí kém Tai Po (5 lần). Phút 73, cú đánh đầu lái bóng của Alan Grafite đã khuất phục thủ môn Tai Po, nhưng lại đưa bóng đi dội xà.

Phải đến phút 89, CLB CAHN mới tìm được bàn ấn định chiến thắng 3-0. Leo Artur tạt bóng với điểm rơi cực chuẩn để Alan Grafite đánh đầu chuyền ngang. Văn Đức băng vào nhanh như chớp để dứt điểm cận thành, khép lại màn trình diễn ấn tượng của đại diện Việt Nam.

Đánh bại Tai Po, CLB CAHN đánh chiếm ngôi đầu bảng E với 4 điểm sau 2 trận (hòa Bắc Kinh Quốc An và thắng Tai Po).

Ở trận còn lại, MacArthur (Úc) đã thắng CLB Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) với tỷ số giòn giã 3-0 trên sân nhà. Do đó, Tai Po vẫn đứng nhì với 3 điểm, MacArthur có 3 điểm nhưng đứng hạng 3 do kém đối đầu. CLB Bắc Kinh Quốc An đứng cuối với vỏn vẹn 1 điểm sau 2 trận.

Ở lượt đấu thứ ba, CLB CAHN sẽ tiếp tục đá sân nhà để tiếp đón MacArthur. Trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 23.10.












