Nóng: U.23 Việt Nam cùng bảng chủ nhà Ả Rập Xê Út, sáng cửa vào tứ kết châu Á

Bảng đấu vừa vặn cho U.23 Việt Nam

Lá thăm may rủi đã đưa U.23 Việt Nam lọt vào bảng A, giải U.23 châu Á 2026. Với tư cách hạt giống số hai, thầy trò HLV Kim Sang-sik cùng bảng U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Kyrgyzstan và U.23 Jordan.

Đây không hẳn là bảng đấu dễ thở với U.23 Việt Nam, khi chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út từng vô địch châu Á, U.23 Jordan đến từ nền bóng đá vừa đoạt vé dự World Cup 2026, còn U.23 Kyrgyzstan là ẩn số từ Trung Á. Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt lọt vào tứ kết luôn nằm trong tầm tay U.23 Việt Nam, nếu thầy trò ông Kim có sự chuẩn bị kỹ càng.

Bảng đấu của U.23 Việt Nam

Ở các bảng còn lại, U.23 Nhật Bản sẽ đối đầu U.23 Qatar, U.23 UAE và U.23 Syria ở bảng B. U.23 Uzbekistan, U.23 Hàn Quốc, U.23 Iran và U.23 Li Băng nằm ở bảng C. Trong khi đó, U.23 Iraq, U.23 Úc, U.23 Thái Lan và U.23 Trung Quốc nằm ở bảng D.

Theo thể thức thi đấu, 16 đội tham dự vòng chung kết U.23 châu Á sẽ được chia thành 4 bảng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Vòng chung kết U.23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 7.1 đến 25.1.2026 tại 2 thành phố Jeddah và Riyadh của Ả Rập Xê Út.

U.23 Việt Nam từng 6 lần đoạt vé đến vòng chung kết U.23 châu Á (liên tục từ năm 2016 đến nay). Thành tích tốt nhất của đội là ngôi á quân năm 2018, cùng 2 lần lọt vào tứ kết năm 2022 và 2024. Tại vòng loại U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận trước U.23 Bangladesh (2-0). U.23 Singapore (1-0) và U.23 Yemen (1-0).

U.23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 4.10 tại Hà Nội. Theo kế hoạch, đội tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7.10, sau đó sẽ lên đường sang UAE tập huấn.

Tại đây, đội sẽ có 2 trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng về chuyên môn với đội tuyển U.23 Qatar, lần lượt vào ngày 9.10 và 13.10, qua đó tiếp tục hoàn thiện đội hình, rèn luyện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho mục tiêu trước mắt là SEA Games 33 và tiếp đó là vòng chung kết U.23 châu Á 2026.



