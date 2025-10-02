Thể hình đẹp và CV xịn nhưng Việt kiều U.23 Việt Nam chớ quên: Thầy Kim còn ‘soi’ cả…

U.23 Việt Nam chờ đợi nhiều hơn ở dàn Việt kiều

Ở đợt tập trung U.23 Việt Nam trong tháng 10, HLV Kim Sang-sik đã quyết định điền tên 3 cầu thủ Việt kiều, đó là Lê Viktor (CLB Hà Tĩnh), Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình) và Vadim Nguyễn (CLB Đà Nẵng).

Vadim Nguyễn (sinh năm 2005) trong màu áo CLB Đà Nẵng ẢNH: CLB ĐÀ NẴNG

Cả Trần Thành Trung và Vadim Nguyễn đều sinh năm 2005, là gương mặt hứa hẹn. Thành Trung thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013, có 62 trận cho Slavia Sofia tại giải vô địch quốc gia Bulgaria. Thành Trung lọt tốp 3 cầu thủ trẻ hay nhất Bulgaria mùa giải 2024 - 2025, từng khoác áo nhiều đội tuyển trẻ nước nay.

Vadim Nguyễn có bản CV "trầm" hơn, nhưng cũng trưởng thành từ lò FK Rostov (Nga). Anh sở hữu thể hình đẹp (cao 1,75 m), lối chơi đa năng khi đá được cả tiền vệ trung tâm lẫn tiền vệ cánh. Sự "đa nhiệm", cùng cách đá trực diện, bài bản, gọn gàng của Thành Trung và Vadim là đặc trưng của những tài năng được đào tạo tại châu Âu.

Dù vậy, màn thể hiện của cả hai tại V-League còn khiêm tốn. Vadim Nguyễn đã chơi 3 trận tại V-League, 1 trận tại Cúp quốc gia, đều vào sân từ ghế dự bị. Tổng thời gian thi đấu của Vadim Nguyễn chưa đầy 90 phút (chỉ khoảng 20-25 phút/trận).

Trong khi đó, Trần Thành Trung cũng ra sân với thời gian hạn chế, chỉ khoảng 15-20 phút ở các trận gặp Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Hải Phòng. Tổng thời gian ra sân của cựu cầu thủ Slavia Sofia chỉ khoảng 1 hiệp đấu.

Thực tế, không khó hiểu khi cả Thành Trung và Vadim Nguyễn chật vật. Thành Trung gặp khó với vấn đề thời tiết nóng bức tại Việt Nam. Đồng thời, hàng tiền vệ với Hoàng Đức và Đức Chiến cũng đang chơi ăn ý, nên không có lý do để HLV Gerald Albadalejo phải thay đổi.

Tại CLB Đà Nẵng, áp lực đua trụ hạng (đội bóng sông Hàn chỉ vừa cắt chuỗi 4 trận toàn hòa và thua) khiến ông Lê Đức Tuấn không dám mạo hiểm với tài năng trẻ mới 20 tuổi và kinh nghiệm non nớt như Vadim Nguyễn.

Thi đấu ở những CLB có mục tiêu rõ ràng (đua ngôi cao hoặc trụ hạng) luôn là thử thách cực lớn với những Việt kiều trẻ. Khác biệt về văn hóa, khí hậu có thể bào mòn thể lực và sự tự tin của bất cứ tài năng Việt kiều nào, dù giàu triển vọng đến đâu.

Cộng với áp lực phải cạnh tranh với những đàn anh dạn dày và quen thuộc với V-League hơn, các cầu thủ Việt kiều trẻ chấp nhận đóng vai phụ, chờ một ngày có thể bước ra ánh sáng.

Chắt chiu cơ hội

Đó là tình cảnh Lê Viktor từng gặp phải cách đây 2 năm, khi về Việt Nam khoác áo CLB Bình Định. Việt kiều gốc Nga cũng phải ngồi dự bị, rồi mới từng bước khẳng định chỗ đứng. Đến lúc này, Lê Viktor là nhân tố quan trọng của cả U.23 Việt Nam lẫn CLB Hà Tĩnh.

Sự kiên định, bền bỉ chờ thời và nỗ lực không ngừng nghỉ là con đường duy nhất để các Việt kiều trẻ khẳng định năng lực.

Trước khi chờ đợi cơ hội đến nhiều hơn tại V-League, cả Vadim Nguyễn và Trần Thành Trung có thể tận dụng đợt hội quân tháng 10 để "ghi điểm" với ban huấn luyện U.23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik luôn kiên trì với cầu thủ trẻ ẢNH: MINH TÚ

Dù HLV Kim Sang-sik đã giao quyền huấn luyện cho ông Đinh Hồng Vinh, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn nghiên cứu rất kỹ các ghi chép, đánh giá của cộng sự để theo dõi tiến độ tập luyện của U.23 Việt Nam. Đặc biệt là với Thành Trung, cầu thủ mà ông Kim khẳng định đã xem băng hình từ trước và luôn đánh giá cao tiềm năng.

Nếu thể hiện được mình, cả Vadim Nguyễn, Trần Thành Trung hay bất cứ tân binh nào đều sáng cửa tới SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Ông Kim luôn mở rộng cánh cửa cho tất cả, dù là U.23 Việt Nam hay đội tuyển quốc gia.

Quan trọng là, các Việt kiều trẻ cần chắt chiu cơ hội. Cuộc chạy đua được sẽ kích hoạt ngay từ bây giờ.